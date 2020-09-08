Лепс виступив в окупованому Донецьку. Фото

У вівторок, 8 вересня, в окупованому Донецьку виступив російський співак Григорій Лепс.

Концерт артиста відбувся на площі Леніна з нагоди "Дня визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників під час Великої Вітчизняної війни". Послухати Лепса прийшло близько 70 000 осіб, передає Telegram-канал "Донбас Сегодня" (щоб переглянути фото, доскрольте новину до кінця).

Григорій Лепс виступив в окупованому Донецьку. скріншот

Також за інформацією Telegram-каналу Inside Donetsk, під час свого концерту Лепс виконав гімн Російської Федерації.

Під час свого концерту в Донецьку Лепс виконав гімн РФ. Telegram-канал Inside Donetsk

До речі, з нагоди свята у так званій "ДНР" був оголошений вихідний, також "влада" скасувала комендантську годину.

На концерт Лепса прийшло близько 70 000 осіб. Telegram-канал Inside Donetsk

Нагадаємо, що у 2017 році Григорій Лепс потрапив в базу українського сайту "Миротворець" через незаконне перетинання державного кордону України, виправдання російської агресії та підтримки російського окупаційного режиму в Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні 2019 року Литва також заборонила в'їзд Григорію Лепсу. До цього включити артиста в так званий "чорний список" пропонували три члени Сейму – Інгріда Шимоніте, Аудронюс Ажубаліс та Лаурінас Кащюнас.

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