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28 вересня • оновлено в 18:36
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Вихопив ніж та вдарив у ногу: російська знаменитість напала на медика

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Російський театральний режисер Леонід Хейфец напав на лікаря швидкої допомоги в Москві.

Видання РЕН ТВ повідомляє, що дружина і дочка викликали діячеві культури медиків додому, однак чоловік неадекватно сприйняв дії лікаря, коли той прибув.

Уточнюється, що Хейфец вихопив ніж та вдарив медика в ногу, коли той намагався поміряти тиск в під'їзді.

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У зв'язку з нападом на місце події викликали правоохоронців. У свою чергу, телеканал "360" повідомляє з посиланням на знайомих режисера, що він останнім часом рідко виходив на вулицю, тому що стрімко почав втрачати зір.

Леонід Хейфец напав на лікаря - ЗМІ

Леонід Хейфец напав на лікаря - ЗМІ

кадр з відео (телеканал Театр)

"Леонід Юхимович трубку не бере, але я подзвонив його найближчому колезі, так ось він каже, що Хейфец вже деякий час взагалі не бере трубку, тому що він практично осліп. Він взагалі не бачить нічого. Тому ось така дивна інформація – ну нісенітниця собача. Леонід Юхимович, який ні з ким не розмовляє, не спілкується, нічого не бачить – яка там швидка допомога", – прокоментував професор Російського інституту театрального мистецтва (ГИТИС) Йосип Райхельгауз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Росії у 85 років помер відомий режисер і художній керівник "Ленкому" Марк Захаров. Зірки вже відреагували на звістку. У свою чергу, в мережі з'явилася інформація про місце похорону.

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Росія
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шоу-бизнес скандали Новини Росії
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Алкаш наверно как и 80%руцких до белочки дожралось скотинка))))
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