Легкоступову могли вбити гантелею: в мережі опублікували показове фото

Рідні покійної Валентини Легкоступової, які звинувачують у смерті російської співачки її чоловіка Юрія Фірсова, знайшли ймовірне знаряддя вбивства – гантелю.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, близькі артистки не вірять, що вона могла впасти в невеликій ванній і отримати смертельну травму голови (фото дивіться нижче).

Так, під час їхнього обшуку на фото потрапила загорнута в рушник гантель. На ньому знайшли сліди крові – предмети забрали на експертизу. Відзначимо, цей же рушник є на знімку, який зробила Легкоступова за декілька днів до трагедії.

На думку адвоката Сергія Жоріна, одним з мотивів вбивства могло бути квартирне питання. За його словами, під час обшуку знайшли розписку Легкоступової про відчуження квартири, зараз її вивчає слідство. Поки невідомо, кому співачка хотіла віддати своє житло.

Нагадаємо, Легкоступова була знайдена у себе вдома з пробитою головою. Її госпіталізували 8 серпня з набряком мозку, жінка перебувала в комі. На тілі співачки виявлено синці. Коли її знайшли в квартирі, поруч був чоловік Юрій Фірсов, який пізніше втік. 14 серпня співачка померла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медсестра травматологічного відділення лікарні в Москві, де лежала Легкоступова, зізналася, що журналісти хотіли купити фото мертвої артистки за 500 тисяч рублів (185 тисяч гривень).