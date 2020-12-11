Легендарний корейський режисер Кім Кі Дук помер від коронавірусу

Знаменитий корейський кінорежисер Кім Кі Дук помер в Латвії від коронавірусу на 60-му році життя.

За інформацією ЗМІ, він прибув до Європи в листопаді – режисер нібито планував придбати будинок в Юрмалі. З 5 грудня він перестав виходити на зв'язок, смерть наступила в ніч на 11 грудня, пише Delfi.

Кім Кі Дук (Kim Ki Duk) - всесвітньо відомий південнокорейський режисер і сценарист. Лауреат Венеціанського кінофестивалю за фільми "П'єта" і "Порожній будинок", Каннського кінофестивалю за фільм "Аріран", Берлінського кінофестивалю - за стрічку "Самаритянка". Також відомий як автор фільмів "Весна, літо, осінь, зима і знову весна", "Натягнута тятива", "Час", "Зітхання".

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