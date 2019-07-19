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Легендарна французька актриса прилетіла в Україну

2.3т Читати матеріал російською

Легендарна французька актриса Катрін Деньов прибула в Україну. Артистка стала зірковою гостею Одеського міжнародного кінофестивалю, який проходить з 12 по 20 липня.

На фестивалі буде представлено міні-ретроспективи трьох найбільш знакових фільмів за участю Деньов. Про це повідомляє ТСН.

Катрін Деньов

Катрін Деньов

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"Ніякої скромності": популярна в РФ співачка розбурхала мережу вульгарним фото

Катрін Деньов, яка отримала славу після ролі в "Шербурзьких парасольках", має намір не просто бути присутньою на заході, але також провести майстер-клас.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська ведуча Дана Борисова, котра відвідувала Крим, приїхала в Україну на зйомки шоу "Пацанки". У столиці вона встигла прогулятися по місту і поділитися кількома фото на тлі Михайлівського собору і Монумента Незалежності.

Також вона спробувала говорити українською мовою, і під фото біля Монумента Незалежності на питання – "Чий Крим?", Борисова неоднозначно відповіла смайликом.

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Особа
Катрін Деньов
Місце
Україна Одеса
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