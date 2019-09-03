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3 вересня • оновлено в 22:22
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Легенда року з Росії засвітилася у Вінниці: опубліковано фото і відео

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У центрі Вінниці 3 вересня помітили відомого співака Бориса Гребенщикова, який виступив із концертом під Вежею на Європейській площі.

Відповідними знімками із заходу поділилася на своїй сторінці в Facebook журналістка Марта Бондаренко (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Гребенщиков виступив у Вінниці

Гребенщиков виступив у Вінниці

Кадр з відео

"Кажуть, що той бородатий дядько – Борис Гребенщиков", – написала вона, а в коментарі ствердно відповіла на запитання, чи дійсно це він.

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Борис Гребенщиков і "Акваріум" у Вінниці

Борис Гребенщиков і "Акваріум" у Вінниці

Березня Бондаренко / Facebook

Зокрема, Гребенщиков влаштував міні-концерт із гуртм "Акваріум", який тривав близько 40 хвилин. У мережі вже з'явилося відео заходу, де можна почути його хіти.

Глядачі на концерті Гребенщикова у Вінниці

Глядачі на концерті Гребенщикова у Вінниці

Березня Бондаренко / Facebook

Легенда року з Росії засвітилася у Вінниці: опубліковано фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2018 року "Акваріум" відмінив концертний тур Україною після новини про заборону в'їзду на територію країни в умовах воєнного стану. Гребенщиков тоді висловив надію на відновлення концертної діяльності.

А нещодавно стало відомо, що він і ряд інших російських зірок збираються виступити в Україні.

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Особа
Борис Гребенщиков
Місце
Україна Вінниця
Теги
шоу-бизнес концерт
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