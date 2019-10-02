Ледве вистояв біля труни: Джигарханян з'явився на прощанні з Захаровим

Радянський і російський актор і режисер Армен Джигарханян у вівторок, 1 жовтня, побував на церемонії прощання зі своїм колегою Марком Захаровим.

Так, 83-річний артист зараз рідко з'являється на публіці, але не зміг не віддати данину пам'яті другу. Джигарханян ледве пересувався, і його вів під руку від машини до театру, де пройшло прощання, його помічник Артур Сомогонян. Про це повідомляє "Topnews".

Армен Джигарханян Фото: utro.ru

Армен Джигарханян Фото: riafan.ru

Зазначається, що артист з'явився на церемонії у чорному вбранні з букетом червоних гвоздик. За словами очевидців, Джигарханян періодично перехоплював руку помічника, буквально падаючи на нього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні 2019 року ексдружина Армена Джигарханяна Віталіна Цимбалюк-Романовська розповідала, що він знаходився в дуже поганому стані, тому зовсім не з'являвся на публіці. Однак в червні його син показав фотографію, на якій Армен добре виглядав і відпочивав в колі близьких.

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