Леді Гага про пережиту душевну травму: я ненавиділа бути знаменитою

Американська співачка та акторка Леді Гага зізналася, що пережила душевну травму через популярність і кожного дня думала про самогубство.

34-річна артистка в інтерв'ю CBS News показала своє улюблене піаніно, за допомогою якого написала багато пісень. Однак незабаром вона заявила, що музичний інструмент зруйнував її життя, тому що саме він зробив її Леді Гагою.

"Я повністю розчарувалася в собі, я ненавиділа бути знаменитою. Я відчувала себе втомленою і виснаженою. Це те, про що я думала. Мій найбільший ворог – Леді Гага", – поділилася співачка.

Саме останній альбом Chromatica, який отримав три нагороди MTV Video Music Awards, допоміг артистці вийти з депресії. За її словами, вона знайшла спосіб знову полюбити себе, хоч і колись думала, що цього ніколи не станеться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у рамках музичної премії MTV Video Music Awards 2020 Lady Gagaвручили нагороди як кращій артистці, а також за кращу пісню року і колаборацію (за спільну з Аріаною Гранде пісню "Rain On Me").