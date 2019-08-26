"Лазарева не вистачає": Лорак розлютила мережу фото з російськими зірками

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка живе і виступає у РФ, розлютила користувачів мережі фото, зробленими під час музичного фестивалю "Новая волна" у Сочі (Росія).
На фото зірка позує у спокусливому вбранні у компанії своїх російських колег – співака Філіпа Кіркорова, креативного директора Ільяса Кокотоса і грецького композитора Дімітріса Контопулоса.
Кадри були зроблені під час творчого вечора Ігоря Крутого, який проходився у рамках фестивалю.
"Мої друзі завжди зі мною", – підписала кадри Лорак.
Ані Лорак
instagram.com/anilorak
Ані Лорак і Філіп Кіркоров
instagram.com/anilorak
Лорак з російськими зірками
instagram.com/anilorak
У мережі з іронією підмітили, що на фото не вистачає й іншої російського друга Лорак – Сергія Лазарєва, з яким вона також проводить багато часу разом.
Скріншот
instagram.com/anilorak
Скріншот
instagram.com/anilorak
Як повідомляв OBOZREVATEL, на вечір Ігоря Крутого були запрошені й інші українські знаменитості, серед яких Світлана Лобода. Вона також виступила в РФ на "Новій хвилі" на День незалежності України.
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