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"Лазарева не вистачає": Лорак розлютила мережу фото з російськими зірками

1.3т Читати матеріал російською

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка живе і виступає у РФ, розлютила користувачів мережі фото, зробленими під час музичного фестивалю "Новая волна" у Сочі (Росія).

На фото зірка позує у спокусливому вбранні у компанії своїх російських колег – співака Філіпа Кіркорова, креативного директора Ільяса Кокотоса і грецького композитора Дімітріса Контопулоса.

Кадри були зроблені під час творчого вечора Ігоря Крутого, який проходився у рамках фестивалю.

"Мої друзі завжди зі мною", – підписала кадри Лорак.

Ані Лорак

Ані Лорак

instagram.com/anilorak

Ані Лорак і Філіп Кіркоров

Ані Лорак і Філіп Кіркоров

instagram.com/anilorak

Лорак з російськими зірками

Лорак з російськими зірками

instagram.com/anilorak

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У мережі з іронією підмітили, що на фото не вистачає й іншої російського друга Лорак – Сергія Лазарєва, з яким вона також проводить багато часу разом.

Скріншот

Скріншот

instagram.com/anilorak

Скріншот

Скріншот

instagram.com/anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вечір Ігоря Крутого були запрошені й інші українські знаменитості, серед яких Світлана Лобода. Вона також виступила в РФ на "Новій хвилі" на День незалежності України.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особи
Ані Лорак Філіп Кіркоров Ігор Крутий Сергій Лазарєв
Місце
Росія Сочі
Теги
зірки Instagram
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