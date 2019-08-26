"Лазарева не вистачає": Лорак розлютила мережу фото з російськими зірками

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка живе і виступає у РФ, розлютила користувачів мережі фото, зробленими під час музичного фестивалю "Новая волна" у Сочі (Росія).

На фото зірка позує у спокусливому вбранні у компанії своїх російських колег – співака Філіпа Кіркорова, креативного директора Ільяса Кокотоса і грецького композитора Дімітріса Контопулоса.

Кадри були зроблені під час творчого вечора Ігоря Крутого, який проходився у рамках фестивалю.

"Мої друзі завжди зі мною", – підписала кадри Лорак.

Ані Лорак instagram.com/anilorak

Ані Лорак і Філіп Кіркоров instagram.com/anilorak

Лорак з російськими зірками instagram.com/anilorak

У мережі з іронією підмітили, що на фото не вистачає й іншої російського друга Лорак – Сергія Лазарєва, з яким вона також проводить багато часу разом.

Скріншот instagram.com/anilorak

Скріншот instagram.com/anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вечір Ігоря Крутого були запрошені й інші українські знаменитості, серед яких Світлана Лобода. Вона також виступила в РФ на "Новій хвилі" на День незалежності України.

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