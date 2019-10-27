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28 жовтня • оновлено в 00:09
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"Буду голенький!" Лазарєв показав особисте фото

1.1т Читати матеріал російською

Популярний російський співак Сергій Лазарєв показав фото з квартири, в якій зупинився під час поїздки в Нью-Йорк (США).

Відповідні знімки артист опублікував на своїй сторінці в Instagram в форматі Stories. Він показав панорамний вид із вікна у ванній кімнаті, розповівши про плани на вечір.

"Заляжу в ванну з видом на нічне місто! Буду голенький людям у віконце махати!" – написав співак.

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Сергій Лазарєв

Сергій Лазарєв

instagram.com/lazarevsergey

'Буду голенький!' Лазарєв показав особисте фото

Скріншот зі сторінки Лазарєва в Instagram

Відзначимо, незабаром Лазарєв поділився новими кадрами, показавши місто під час дощу. Він знову зняв вид із вікна свого житла, розповівши, що у Нью-Йорка "неймовірна магія".

'Буду голенький!' Лазарєв показав особисте фото

Скріншот зі сторінки Лазарєва в Instagram

'Буду голенький!' Лазарєв показав особисте фото

Скріншот зі сторінки Лазарєва в Instagram

'Буду голенький!' Лазарєв показав особисте фото

Скріншот зі сторінки Лазарєва в Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явився неоднозначний знімок зі "весілля" російського співака Сергія Лазарєва, де він зображений разом із нареченою біля вівтаря.

Крім того, артист вперше офіційно зізнався про народження доньки та показав її фото.

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Особа
Сергій Лазарєв
Місце
США Нью Йорк
Теги
шоу-бизнес фотографии Instagram Новини Росії
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