'Буду голенький!' Лазарєв показав особисте фото

Популярний російський співак Сергій Лазарєв показав фото з квартири, в якій зупинився під час поїздки в Нью-Йорк (США).

Відповідні знімки артист опублікував на своїй сторінці в Instagram в форматі Stories. Він показав панорамний вид із вікна у ванній кімнаті, розповівши про плани на вечір.

"Заляжу в ванну з видом на нічне місто! Буду голенький людям у віконце махати!" – написав співак.

Сергій Лазарєв instagram.com/lazarevsergey

Скріншот зі сторінки Лазарєва в Instagram

Відзначимо, незабаром Лазарєв поділився новими кадрами, показавши місто під час дощу. Він знову зняв вид із вікна свого житла, розповівши, що у Нью-Йорка "неймовірна магія".

Скріншот зі сторінки Лазарєва в Instagram

Скріншот зі сторінки Лазарєва в Instagram

Скріншот зі сторінки Лазарєва в Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явився неоднозначний знімок зі "весілля" російського співака Сергія Лазарєва, де він зображений разом із нареченою біля вівтаря.

Крім того, артист вперше офіційно зізнався про народження доньки та показав її фото.

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