Лаймі Вайкуле – 66: якою співачка була в молодості та як виглядає зараз. Фото

Радянська та латвійська естрадна співачка, народна артистка Латвійської Республіки Лайма Вайкуле 31 березня відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 66 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, якою співачка була в молодості та як виглядає зараз (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Лайма Вайкуле 24smi.org

Лайма Вакуле народилася 31 березня 1954 року в місті Цесіс у Латвії. Вона відома за такими хітами, як: "Вернісаж", "Ще не вечір", "Скрипаль на даху", "Шерлок Холмс", "Я вийшла на Пікаділлі", "Легкою джазовою ходою", "Я за тебе молюся" та багатьма іншими .

Співачка також відома як активна захисниця тварин, з етичних міркувань Лайма Вайкуле – вегетаріанка. Вона не носить одяг з хутра, а також постійно виступає проти цирків, боїв тварин, полювання, кориди та інших жорстоких розваг.

Лайма Вайкуле захоплює шанувальників своєю красою і почуттям стилю. Вона прекрасно виглядала як 20 років тому, так і зараз. Співачка дотримується правильного способу життя, любить спорт і здорове харчування.

Пропонуємо побачити, як Лайма Вайкуле виглядала в молодості і як виглядає зараз.

Лайма Вайкуле в молодості Pinterest

Лайма Вайкуле в молодості (праворуч) Pinterest

Лайма Вайкуле в молодості Pinterest

Лайма Вайкуле в молодості Pinterest

Лайма Вайкуле в молодості (по центру) Pinterest

Лайма Вайкуле в молодості Pinterest

Лайма Вайкуле: фото Pinterest

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