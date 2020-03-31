Лаймі Вайкуле – 66: якою співачка була в молодості та як виглядає зараз. Фото

Радянська та латвійська естрадна співачка, народна артистка Латвійської Республіки Лайма Вайкуле 31 березня відзначає свій день народження.
Так, їй виповнюється 66 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, якою співачка була в молодості та як виглядає зараз (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
Лайма Вайкуле
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Лайма Вакуле народилася 31 березня 1954 року в місті Цесіс у Латвії. Вона відома за такими хітами, як: "Вернісаж", "Ще не вечір", "Скрипаль на даху", "Шерлок Холмс", "Я вийшла на Пікаділлі", "Легкою джазовою ходою", "Я за тебе молюся" та багатьма іншими .
Співачка також відома як активна захисниця тварин, з етичних міркувань Лайма Вайкуле – вегетаріанка. Вона не носить одяг з хутра, а також постійно виступає проти цирків, боїв тварин, полювання, кориди та інших жорстоких розваг.
Лайма Вайкуле захоплює шанувальників своєю красою і почуттям стилю. Вона прекрасно виглядала як 20 років тому, так і зараз. Співачка дотримується правильного способу життя, любить спорт і здорове харчування.
Пропонуємо побачити, як Лайма Вайкуле виглядала в молодості і як виглядає зараз.
Лайма Вайкуле в молодості
Лайма Вайкуле в молодості (праворуч)
Лайма Вайкуле в молодості
Лайма Вайкуле в молодості
Лайма Вайкуле в молодості (по центру)
Лайма Вайкуле в молодості
Лайма Вайкуле: фото
Сьогодні у мого дорогого і улюбленого друга Льва Валеріановича Лещенко ювілей! Бажаю міцного здоров'я, щастя, радості, музики. Льова справжній друг, інтелігент і джентльмен на всі часи !!! Шкода що перебуваю дуже далеко і не можу бути поруч щоб особисто привітати! ❤❤❤ # лайма # Вайкуле #laima #vaikule #levleshenko # Лещенко # лаймавайкуле
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