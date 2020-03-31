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31 березня • оновлено в 06:11
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Лаймі Вайкуле – 66: якою співачка була в молодості та як виглядає зараз. Фото

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Радянська та латвійська естрадна співачка, народна артистка Латвійської Республіки Лайма Вайкуле 31 березня відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 66 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, якою співачка була в молодості та як виглядає зараз (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле

24smi.org

Лайма Вакуле народилася 31 березня 1954 року в місті Цесіс у Латвії. Вона відома за такими хітами, як: "Вернісаж", "Ще не вечір", "Скрипаль на даху", "Шерлок Холмс", "Я вийшла на Пікаділлі", "Легкою джазовою ходою", "Я за тебе молюся" та багатьма іншими .

Співачка також відома як активна захисниця тварин, з етичних міркувань Лайма Вайкуле – вегетаріанка. Вона не носить одяг з хутра, а також постійно виступає проти цирків, боїв тварин, полювання, кориди та інших жорстоких розваг.

Лайма Вайкуле захоплює шанувальників своєю красою і почуттям стилю. Вона прекрасно виглядала як 20 років тому, так і зараз. Співачка дотримується правильного способу життя, любить спорт і здорове харчування.

Пропонуємо побачити, як Лайма Вайкуле виглядала в молодості і як виглядає зараз.

Лайма Вайкуле в молодості

Лайма Вайкуле в молодості

Pinterest

Лайма Вайкуле в молодості (праворуч)

Лайма Вайкуле в молодості (праворуч)

Pinterest

Лайма Вайкуле в молодості

Лайма Вайкуле в молодості

Pinterest

Лайма Вайкуле в молодості

Лайма Вайкуле в молодості

Pinterest

Лайма Вайкуле в молодості (по центру)

Лайма Вайкуле в молодості (по центру)

Pinterest

Лайма Вайкуле в молодості

Лайма Вайкуле в молодості

Pinterest

Лайма Вайкуле: фото

Лайма Вайкуле: фото

Pinterest

У мені дуже розвинений дух протиріччя. Саме тому я впевнена, що не варто озиратися на вік - це лише забобони, і після 50 можна відчувати себе абсолютно прекрасної, пробувати нові професії, вчитися, закохуватися, ставити перед собою великі цілі. Як у мене! Сьогодні я - щаслива людина. А секрет абсолютної краси - в людях, які дивляться на вас кожен день, справі, яке надихає і запалює ваш погляд, і, звичайно ж, постійно працювати над собою і виборі правильних косметичних продуктів. Пам'ятайте, що краса - це не правильні риси обличчя, це шарм і турбота про себе. Я рада, що є Амбассадор такого бренду, як "Чорний Жемчуг" @mydreamcream, який, завдяки передовим косметичним технологій і своєї філософії, дозволяє мільйонам жінок по всьому світу зберегти молодість і красу. А ви згодні, що у будь-якого віку є свої плюси? Діліться з нами історіями в коментарях до цього посту і на своїх сторінках з хештегом # протівстереотіпов

Допіс, Поширення Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official)

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Автор
Аліна Мельник
Особа
Лайма Вайкуле
Місце
Латвія
Теги
зірки шоу шоу-бизнес люди музика день народження фотографии СРСР
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