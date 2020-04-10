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10 квітня • оновлено в 18:16
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"Квартал" висміяв поради Лукашенка про коронавірус

3.3т
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Актори студії "Квартал 95" висміяли поради президента Білорусі Олександра Лукашенка про лікування коронавірусу.

Так, артисти прокоментували слова президента в новому випуску шоу "ЧистоNews", який був опублікований на офіційному YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Степан Казанін

Степан Казанін

кадр з відео

Зокрема, в ролику показали фрагмент інтерв'ю Лукашенка, в якому він розповідає, що допомагає від коронавірсу:

"Треба біля багаття посидіти, погрітися, подихати цим димом, гаром..."

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

кадр з відео

"Нагадаємо, що минулого разу президент рекомендував лікуватися сауною й горілкою, але, напевно, ослаблена економіка внесла свої корективи й зараз білорусам по кишені тільки вогонь з димом", сказав Казанін.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під час нового концерту "Вечірній квартал" артисти виконали фінальну пісню "Совість не міняють на гречку", яка викликала бурхливі обговорення в мережі.

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Автор
Анна Міхно
Особи
студія "95 квартал" Олександр Лукашенко
Місце
Україна
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Bilozor Sergey
Bilozor Sergey
А че ж вдруг,про президента Украини шутки пропали?
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2203.

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