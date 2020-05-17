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17 травня • оновлено в 20:11
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"Квартал 95" забавно потролив Зеленського

23.8т
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Актори студії "Квартал 95" Степан Казанін та Ірина Сопонару потролили президента України Володимира Зеленського через заборону соціальних мереж "ВКонтакте" і "Однокласники".

Вони пожартували над Зеленським у шоу "ЧистоNews" (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Порошенко поставив п'ятірку": "Квартал 95" забавно потролив Зеленського

Скріншот з відео

"Президент Володимир Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі "ВКонтакте" і "Однокласники". Можливо, президент просто забув свій пароль від "Однокласників". Дізнавшись про цю новину, активісти вже почали збір коштів, щоб замість вивісок на ресторані "Велюр" і гіпермаркеті Епіцентр повісті вивіски "ВКонтакте" і "Однокласники", тому що це єдиний шанс заблокувати їх роботу під час карантину. Цікаво, що Петро Порошенко похвалив це рішення президента. Іншими словами, Петро Олексійович поставив Зеленському п'ятірку", - сказав Казанін.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Степан Казанін та Ірина Сопонару потролили одіозного політика Міхеїла Саакашвілі, якого президент України Володимир Зеленський призначив керівником Виконавчого комітету реформ.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Петро Порошенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Квартал 95
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