"Квартал 95" показав повне відео принизливого номера про Гонтареву

У мережі з'явилася повна версія скандального ролика Студії "Квартал 95" із цинічним вибаченням перед ексголовою НБУ Валерією Гонтаревою за пісню про підпал її будинку.

Кліп опублікували на YouTube-каналі студії "Квартал 95". Він починається з принизливого анонсу актора Степана Казаніна (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У ньому він стверджує, що варіація на пісню "Горіла сосна, палала" нібито "наробила галасу, просто фурор викликала" і "не залишила байдужим не тільки нікого в нашій країні, але навіть у Лондоні". Так Казанін вирішив згадати про нинішнє місце проживання колишньої голови українського регулятора.

Потім на сцені з'явилися Євген Кошовий, Олександр Пікалов, який виконував роль мільярдера Ігоря Коломойського, і хор, учасники якого також були в образі бізнесмена.

"Валеріє Олексіївно, вибачте. Ми в жодному разі не хотіли сміятися з того, що у вас згорів будинок. Ми просто хотіли вам повідомити, що він у вас згорів. Просто ми бачили вашу декларацію і зрозуміли, що ви цього не помітите", – уїдливо покепкував Кошовий.

Крім того, він продовжив розвивати цю тему і насміхатися зі злочину в діалозі з Пікаловим в образі Коломойського.

Нижче наводимо повний текст розмови на сцені.

Кошовий: Обіцяємо, що більше не будемо жартувати з чужого горя.

"Коломойський": А шо за горе? І чому воно чуже? Валерія Гонтарева – це наше спільне горе.

Кошовий: Ігорю Валерійовичу, будь ласка, я вас дуже прошу, не треба зараз.

"Коломойський": А шо, сильно пісня зачепила?

Кошовий: Сильно.

"Коломойський": А як ви хотіли?

Кошовий: Хотіли не так сильно.

"Квартал 95" Скріншот відео

На завершення номеру Кошовий виконав нову переробку пісні "Горіла сосна, палала" (текст – нижче).

"Горіла совість, палала,

Бо заспівав в "Кварталі" я

Пісню, як хата горіла.

Усі канали палали,

Навіть канал Discovery,

ICTV, Прямий, NewsOne –

Більше ж проблем у нас нема.

В жінки прошу пробачення,

Нову збудуєм дачу вам,

Гроші зберем на карточку,

На "Дельта Банка" карточку.

Те, що лунала пісня ця,

Вибачте лисого глупця.

Во ім'я сина і отця

Пресвята погорілиця".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

гумористи студії "Квартал 95" у випуску "Вечірнього кварталу" висміяли підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої, викликавши бурхливу реакцію в мережі.

Пізніше міністр України з питань культури, спорту та інформаційної політики Володимир Бородянський вибачився перед ексголовою НБУ за номер "Кварталу 95".

При цьому сама Гонтарева повідомила, що дізналася про скандальний номер за участю хору Верьовки від своїх друзів. А сам виступ назвала "соромом".

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