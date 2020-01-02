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2 січня • оновлено в 11:59
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"Квартал 95" показав повне відео принизливого номера про Гонтареву

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У мережі з'явилася повна версія скандального ролика Студії "Квартал 95" із цинічним вибаченням перед ексголовою НБУ Валерією Гонтаревою за пісню про підпал її будинку.

Кліп опублікували на YouTube-каналі студії "Квартал 95". Він починається з принизливого анонсу актора Степана Казаніна (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У ньому він стверджує, що варіація на пісню "Горіла сосна, палала" нібито "наробила галасу, просто фурор викликала" і "не залишила байдужим не тільки нікого в нашій країні, але навіть у Лондоні". Так Казанін вирішив згадати про нинішнє місце проживання колишньої голови українського регулятора.

Потім на сцені з'явилися Євген Кошовий, Олександр Пікалов, який виконував роль мільярдера Ігоря Коломойського, і хор, учасники якого також були в образі бізнесмена.

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"Валеріє Олексіївно, вибачте. Ми в жодному разі не хотіли сміятися з того, що у вас згорів будинок. Ми просто хотіли вам повідомити, що він у вас згорів. Просто ми бачили вашу декларацію і зрозуміли, що ви цього не помітите", – уїдливо покепкував Кошовий.

Крім того, він продовжив розвивати цю тему і насміхатися зі злочину в діалозі з Пікаловим в образі Коломойського.

Нижче наводимо повний текст розмови на сцені.

Кошовий: Обіцяємо, що більше не будемо жартувати з чужого горя.

"Коломойський": А шо за горе? І чому воно чуже? Валерія Гонтарева – це наше спільне горе.

Кошовий: Ігорю Валерійовичу, будь ласка, я вас дуже прошу, не треба зараз.

"Коломойський": А шо, сильно пісня зачепила?

Кошовий: Сильно.

"Коломойський": А як ви хотіли?

Кошовий: Хотіли не так сильно.

"Квартал 95"

"Квартал 95"

Скріншот відео

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На завершення номеру Кошовий виконав нову переробку пісні "Горіла сосна, палала" (текст – нижче).

"Горіла совість, палала,

Бо заспівав в "Кварталі" я

Пісню, як хата горіла.

Усі канали палали,

Навіть канал Discovery,

ICTV, Прямий, NewsOne –

Більше ж проблем у нас нема.

В жінки прошу пробачення,

Нову збудуєм дачу вам,

Гроші зберем на карточку,

На "Дельта Банка" карточку.

Те, що лунала пісня ця,

Вибачте лисого глупця.

Во ім'я сина і отця

Пресвята погорілиця".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • гумористи студії "Квартал 95" у випуску "Вечірнього кварталу" висміяли підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої, викликавши бурхливу реакцію в мережі.

  • Пізніше міністр України з питань культури, спорту та інформаційної політики Володимир Бородянський вибачився перед ексголовою НБУ за номер "Кварталу 95".

  • При цьому сама Гонтарева повідомила, що дізналася про скандальний номер за участю хору Верьовки від своїх друзів. А сам виступ назвала "соромом".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Ігор Коломойський Олександр Пікалов Євген Кошовий Валерія Гонтарева
Місце
Україна
Тег
Квартал 95
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