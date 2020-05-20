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20 травня • оновлено в 13:40
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Куриленко, яка перехворіла коронавірусом, здивувала зовнішністю без макіяжу

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Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко показала, як виглядає без макіяжу.

Відповідну фотографію 40-річна знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко

Instagram @olgakurylenkoofficial

У кадрі Куриленко сфотографувала своє обличчя зблизька. Крім того, актриса продемонструвала свій новий імідж – чубчик.

"Ось такий у мене тепер чубчик", – підписала публікацію актриса.

Ольга Куриленко без макіяжу

Ольга Куриленко без макіяжу

Instagram @olgakurylenkoofficial

Ольга Куриленко без макіяжу

Ольга Куриленко без макіяжу

Instagram @olgakurylenkoofficial

У коментарях під фото шанувальники почали обговорювати нові фото Куриленко. Так, користувачі захопилися природною красою знаменитості.

"Вся твоя краса в природності", "Чарівність", "Природна краса", "Дуже гарно виглядаєш", "Дуже красива", – писали шанувальники.

Куриленко, яка перехворіла коронавірусом, здивувала зовнішністю без макіяжу
Куриленко, яка перехворіла коронавірусом, здивувала зовнішністю без макіяжу
Куриленко, яка перехворіла коронавірусом, здивувала зовнішністю без макіяжу
Куриленко, яка перехворіла коронавірусом, здивувала зовнішністю без макіяжу
Куриленко, яка перехворіла коронавірусом, здивувала зовнішністю без макіяжу
Куриленко, яка перехворіла коронавірусом, здивувала зовнішністю без макіяжу

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ольга Куриленко, яка раніше заявила, що вона не є українкою, так як "тест ДНК не показав наявності в ній української крові", виправдалася за скандальну заяву.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ольга Куриленко
Місце
США
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