"У ліс вивозили взимку": з Кудрявцевої знущався багатий залицяльник

Російська телеведуча Лєра Кудрявцева розповіла, що в 24 роки стала жертвою домашнього насильства.

У новому інтерв'ю на YouTube-каналі Super знаменитість зізналася, що у неї були стосунки з багатим чоловіком, який бив і знущався над нею (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Лєра Кудрявцева КП

"Це були жахливі роки, я жила зі страшною людиною. Це було домашнє насильство, був абсолютно шизофренічного типу чоловік, який був у мене закоханий. Він ревнував мене, прослуховував телефони, бив, забороняв все, бігав на канали. Це було пекло, я вже працювала на телебаченні тоді. Це було жахливо, я абсолютно підтримую закон проти домашнього насильства і вважаю, що потрібно карати, каструвати цих чоловіків, які знущаються над жінками", – згадує Лєра.

Лєра Кудрявцева кадр з відео

За словами Кудрявцевої, зараз чоловік живе у Франції, у нього є дружина і діти. Однак його ім'я зірка не назвала.

"Це була впливова людина з мільйонами. Він мене "купив": діаманти, шуби, машини... Я його не любила, але по своїй дурості думала, що його полюблю. І, коли ми почали з ним жити, у мене закінчилося моє життя. Я тікала – мене охоронці повертали, залякували. Я таємно купила квартиру, вночі втекла і сиділа там два місяці, не виходячи. Це було щастя свободи. Я не називаю його імені, тільки тому що у нього зараз є діти. Мій випадок – це кримінал, мене в ліс вивозили взимку, у мороз", – поділилася Лєра.

кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лєрі Кудрявцевій хірургічним шляхом видалили силіконові імпланти з грудей через розрив одного з них.

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