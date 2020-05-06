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6 травня • оновлено в 23:21
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Куди зникла 72-річна Ротару: син співачки вийшов на зв'язок і зробив зізнання

12.3т
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Син української співачки Софії Ротару Руслан розповів, куди зникла співачка.

Так, на своїй сторінці в Instagram чоловік вийшов на зв'язок з шанувальниками й відповів на численні запитання.

Софія Ротару

Софія Ротару

narodna-pravda.ua

Зокрема, Ротару, на відміну від інших зірок, які на карантині активно ведуть свої сторінки в соцмережах, навпаки, пропала з поля зору. Артистка не виходить на зв'язок і не публікує нові фото в Instagram: остання публікація в соцмережі була зроблена ще 17 квітня.

Тому, коли на своїй сторінці в Instagram її син Руслан опублікував нове фото й написав "Запитуйте", шанувальники не змогли не поцікавитися, куди зникла Ротару.

Втім, судячи з відповідей Руслана, у співачки все добре: вона працює над новими піснями, а також займається своєю ділянкою, піклуючись про новий урожай.

Куди зникла 72-річна Ротару: син співачки вийшов на зв'язок і зробив зізнання
Куди зникла 72-річна Ротару: син співачки вийшов на зв'язок і зробив зізнання
Куди зникла 72-річна Ротару: син співачки вийшов на зв'язок і зробив зізнання

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Софія Ротару поділилася з шанувальниками архівними фото своєї мами Олександри Іванівни.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Софія Ротару
Місце
Україна
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