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"Куди Харламов дивиться?" Нетвереза Асмус показала, як розважається зранку

6.2т Читати матеріал російською

31-річна актриса Христина Асмус поділилася враженнями від зйомок реклами, які тривали практично протягом двох днів і нарешті закінчилися.

Так, в своїх Instagram-сторіз зірка опублікувала відео, де вона о п'ятій ранку пила шампанське з горла по дорозі додому (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Куди Харламов дивиться?" Нетвереза Асмус показала, як розважається зранку

Крістіна Асмус

Фото з Instagram

Варто зазначити, що прихильники бурхливо відреагували на опубліковане Асмус відео. Так, під одним з останніх постів Христини, де вона також позувала з келихом улюбленого шампанського, підписники написали, що в актриси проблеми з алкоголем. Крім того, вони попросили її чоловіка Гаріка Харламова звернути на це увагу.

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"Куди Харламов дивиться?" Нетвереза Асмус показала, як розважається зранку

Крістіна Асмус

Фото з Instagram

"Куди Харламов дивиться?" Нетвереза Асмус показала, як розважається зранку
"Куди Харламов дивиться?" Нетвереза Асмус показала, як розважається зранку
"Куди Харламов дивиться?" Нетвереза Асмус показала, як розважається зранку
"Куди Харламов дивиться?" Нетвереза Асмус показала, як розважається зранку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська артистка, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гарика Харламова Христина Асмус нарвалася на різку критику шанувальників через вульгарне фото.

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Особа
Крістіна Асмус
Місце
Росія
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