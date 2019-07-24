"Куди Харламов дивиться?" Нетвереза Асмус показала, як розважається зранку

31-річна актриса Христина Асмус поділилася враженнями від зйомок реклами, які тривали практично протягом двох днів і нарешті закінчилися.

Так, в своїх Instagram-сторіз зірка опублікувала відео, де вона о п'ятій ранку пила шампанське з горла по дорозі додому (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Крістіна Асмус Фото з Instagram

Варто зазначити, що прихильники бурхливо відреагували на опубліковане Асмус відео. Так, під одним з останніх постів Христини, де вона також позувала з келихом улюбленого шампанського, підписники написали, що в актриси проблеми з алкоголем. Крім того, вони попросили її чоловіка Гаріка Харламова звернути на це увагу.

Крістіна Асмус Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська артистка, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гарика Харламова Христина Асмус нарвалася на різку критику шанувальників через вульгарне фото.

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