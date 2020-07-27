Російську журналістку і телеведучу Ксенію Собчак запідозрили у другій вагітності.

Приводом послужила фотографія, яку чоловік зірки Костянтин Богомолов опублікував на особистій сторінці в Instagram. Телеведуча позувала на ній в літній сукні вільного крою, спершись на кам'яну огорожу набережної. Багато підписників розглянули на фото кругленький животик Ксенії і вирішили, що вона скоро знову стане мамою.

Ксенію Собчак запідозрили у вагітності (Instagram Костянтина Богомолова)

"Скоро мама", "Животик вже видно", "Вона вагітна?", "Ксенія, скоро буде маленький Богомольчик! Бажаю насолоджуватися цим станом", – написали люди.

Ксенію Собчак запідозрили у другій вагітності. Фото

Ксенію Собчак запідозрили у другій вагітності. Фото

Ксенію Собчак запідозрили у другій вагітності. Фото

Ксенію Собчак запідозрили у другій вагітності. Фото

Ксенію Собчак запідозрили у другій вагітності. Фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Ксенія Собчак отримала серйозну травму через невдале падіння. Так, зірка перенесла складну операцію – у неї був перелом носа і струс мозку.