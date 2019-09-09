"Ксенія вагітна": Собчак показала кругленький живіт

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак показала фото, на якому видно її кругленький живіт. Користувачі мережі звернули увагу на те, що журналістка редагує свої фотографії і зменшує живіт.

Знімки Собчак розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Фоловери вказали на те, що Собчак використала фотошоп, щоб приховати живіт.

У той же час журналістка в Stories опублікувала фото, на якому видно зміни в її фігурі.

"Фотошоп. Плитка пливе. Ксенія вагітна", "У вас плитка поїхала, коли у фш живіт ховали", "А тільки я бачу фотошоп на фото? Пропорція руки і тіла", "Коли відфотошопила себе, щоб приховати живіт, але не помітила, як позаду все з'їхало", — пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні в мережі з'явилася інформація про весілля телеведучої з режисером. Як повідомив Telegram-канал Dark Cosmo з посиланням на анонімних інсайдерів, урочистість відбудеться 13 вересня 2019 року.

Відома російська блогерка Олена Міро була переконана, що Собчак і Богомолов одружуються через вагітність зірки.

Пізніше в мережі ще більше зміцнилася думка, що скандальна телеведуча і режисер чекають дитину. Зокрема, Telegram-канал Dark Cosmo оприлюднив інформацію, посилаючись на свої джерела, що це, можливо, пов'язано з такою швидкою пропозицією руки і серця.

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