"Ксенія вагітна": Собчак показала кругленький живіт

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак показала фото, на якому видно її кругленький живіт. Користувачі мережі звернули увагу на те, що журналістка редагує свої фотографії і зменшує живіт.
Знімки Собчак розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Фоловери вказали на те, що Собчак використала фотошоп, щоб приховати живіт.
У той же час журналістка в Stories опублікувала фото, на якому видно зміни в її фігурі.
"Фотошоп. Плитка пливе. Ксенія вагітна", "У вас плитка поїхала, коли у фш живіт ховали", "А тільки я бачу фотошоп на фото? Пропорція руки і тіла", "Коли відфотошопила себе, щоб приховати живіт, але не помітила, як позаду все з'їхало", — пишуть у мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У серпні в мережі з'явилася інформація про весілля телеведучої з режисером. Як повідомив Telegram-канал Dark Cosmo з посиланням на анонімних інсайдерів, урочистість відбудеться 13 вересня 2019 року.
Відома російська блогерка Олена Міро була переконана, що Собчак і Богомолов одружуються через вагітність зірки.
Пізніше в мережі ще більше зміцнилася думка, що скандальна телеведуча і режисер чекають дитину. Зокрема, Telegram-канал Dark Cosmo оприлюднив інформацію, посилаючись на свої джерела, що це, можливо, пов'язано з такою швидкою пропозицією руки і серця.
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