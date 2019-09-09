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10 вересня • оновлено в 06:44
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"Ксенія вагітна": Собчак показала кругленький живіт

15.9т Читати матеріал російською

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак показала фото, на якому видно її кругленький живіт. Користувачі мережі звернули увагу на те, що журналістка редагує свої фотографії і зменшує живіт.

Знімки Собчак розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Ксенія вагітна": Собчак показала кругленький живіт
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Фоловери вказали на те, що Собчак використала фотошоп, щоб приховати живіт.

"Ксенія вагітна": Собчак показала кругленький живіт

У той же час журналістка в Stories опублікувала фото, на якому видно зміни в її фігурі.

"Ксенія вагітна": Собчак показала кругленький живіт

"Фотошоп. Плитка пливе. Ксенія вагітна", "У вас плитка поїхала, коли у фш живіт ховали", "А тільки я бачу фотошоп на фото? Пропорція руки і тіла", "Коли відфотошопила себе, щоб приховати живіт, але не помітила, як позаду все з'їхало", — пишуть у мережі.

"Ксенія вагітна": Собчак показала кругленький живіт
"Ксенія вагітна": Собчак показала кругленький живіт
"Ксенія вагітна": Собчак показала кругленький живіт
"Ксенія вагітна": Собчак показала кругленький живіт
"Ксенія вагітна": Собчак показала кругленький живіт

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У серпні в мережі з'явилася інформація про весілля телеведучої з режисером. Як повідомив Telegram-канал Dark Cosmo з посиланням на анонімних інсайдерів, урочистість відбудеться 13 вересня 2019 року.

  • Відома російська блогерка Олена Міро була переконана, що Собчак і Богомолов одружуються через вагітність зірки.

  • Пізніше в мережі ще більше зміцнилася думка, що скандальна телеведуча і режисер чекають дитину. Зокрема, Telegram-канал Dark Cosmo оприлюднив інформацію, посилаючись на свої джерела, що це, можливо, пов'язано з такою швидкою пропозицією руки і серця.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
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