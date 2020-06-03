Ксенія Мішина стане "Холостячкою": в яких фільмах грала актриса

Українська актриса і переможниця шоу "Танці з зірками-2019" Ксенія Мішина стане головною героїнею нового реаліті "Холостячка".

За серце 30-річної телезірки змагатимуться понад два десятки чоловіків. Потенційний переможець повинен буде відповідати суворим вимогам красуні і молодої мами Ксенії.

Мішина відома ролями в декількох відомих фільмах і серіалах. OBOZREVATEL пропонує добірку картин за участю Ксенії Мішиної.

Ксенія Мішина Instagram @misha.k.ua

Серіал "Кріпосна"

Серіал "Кріпосна" вийшов на екрани в лютому 2019 року на каналі СТБ. Ксенія Мішина зіграла головну антагоністку стрічки – Лідію Шефір. Героїня неймовірно красива і привертає увагу глядачів, як тільки з'являється в кадрі. Мішина зуміла показати персонажа з сильним характером, раціональністю і вимогливістю.

Ксенія Мішина в "Кріпосній" TV.ua

Телесеріал "Підкидьок"

У драматичному серіалі "Підкидьок" Ксенія Мішина отримала одну з головних ролей. Актриса зіграла Риту Одинцову – наречену хірурга Андрія Додіна. У житті чоловіка все налагоджено, а його кохана навіть змушена вивчати, з якої чашки він п'є чай в обід. Однак усі плани лікаря руйнуються, коли на порозі його будинку з'являється дівчинка Аля.

Ксенія Мішина в серіалі "Підкидьок" Кино-Театр.Ру

"Не відпускай"

У серіалі "Не відпускай" Ксенія Мішина зіграла дівчину на ім'я Анна – подругу головної героїні Маргарити.

За сюжетом, Рита і Максим – закохана пара, молоді люди планують одружитися. Одного разу вони беруть на відпочинок молодшого брата дівчини, який у результаті нещасного випадку залишається прикутим до інвалідного візка. Батьки Рити звинувачують у всьому Максима, тому стосунки пари швидко змінюються, а в житті дівчини з'являється бізнесмен Ігор.

Кадр із серіалу "Не відпускай" Youtebem

"Гола правда"

У комедійній стрічці "Гола правда" актриса зіграла одну з вісьмох друзів, які приїхали до Одеси на відпочинок. Їх запросив спільний друг Андрій. Саме в ці дні хлопець відкриває свій новий розважальний клуб.

Друзі прийшли до закладу, де можна було вибрати для розваги різні ігрові кімнати. Компанія потрапляє в "Детекторрум", де їм належить оприлюднювати свої інтимні секрети.

"Гола правда" YouTube

"Ти тільки мій"

Ксенія Мішина зіграла роль Вероніки у 4-серійній мелодрамі "Ти тільки мій". Дівчина після звільнення з в'язниці прагне повернути свого сина Лева. Підлітка виховували прийомні батьки, які підозрюють, що героїня Ксенії Мішиної, використовуючи дитину, хоче помститися за кримінальну справу.

Ксенія Мішина в т/с "Ти тільки мій" kanalukraina.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Мішина вразила зізнанням про те, що в її житті було фізичне насильство.

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