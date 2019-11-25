Головна Новини
25 листопада • оновлено в 10:18
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Ксенія Мішина перемогла на "Танцях з зірками-2019": гарячі фото

3.4т
Читати матеріал російською

Українська актриса Ксенія Мішина разом зі своїм партнером Женею Котом стала переможницею шоу "Танці з зірками-2019".

OBOZREVATEL публікує найгарячіші фото представниці нового покоління українських акторів.

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина

Instagram

Новини
Переможниця "Танців з зірками" Ксенія Мішина: хто вона і як боролася в шоу

Так, на своїй сторінці в Instagram Ксенія часто ділиться фотографіями у спокусливих купальниках, які підкреслюють ідеальну фігуру актриси.

Ксенія Мішина перемогла на "Танцях з зірками-2019": гарячі фото

Instagram

Ксенія Мішина перемогла на "Танцях з зірками-2019": гарячі фото

Instagram

Здебільшого такі знімки зроблені під час відпочинку, куди Мішина їздить разом зі своїм сином Платоном.

Ксенія Мішина з сином Платоном

Ксенія Мішина з сином Платоном

Instagram

Також у соцмережі Ксенія радує шанувальників і знімками в міні-спідницях, коротких шортах або вбранні із глибоким декольте.

Ксенія Мішина перемогла на "Танцях з зірками-2019": гарячі фото

Instagram

Якими ще фото Ксенія Мішина ділиться у своєму Instagram:

Ксенія Мішина із сином

Ксенія Мішина із сином

Instagram

Ксенія Мішина перемогла на "Танцях з зірками-2019": гарячі фото

Instagram

Ксенія Мішина перемогла на "Танцях з зірками-2019": гарячі фото

Instagram

Ксенія Мішина перемогла на "Танцях з зірками-2019": гарячі фото

Instagram

Ксенія Мішина перемогла на "Танцях з зірками-2019": гарячі фото

Instagram

Ксенія Мішина перемогла на "Танцях з зірками-2019": гарячі фото

Instagram

Ксенія Мішина перемогла на "Танцях з зірками-2019": гарячі фото

Instagram

Ксенія Мішина перемогла на "Танцях з зірками-2019": гарячі фото

Instagram

Ксенія Мішина з сином

Ксенія Мішина з сином

Instagram

Ксенія Мішина перемогла на "Танцях з зірками-2019": гарячі фото

Instagram

Ксенія Мішина перемогла на "Танцях з зірками-2019": гарячі фото

Instagram

Ксенія Мішина перемогла на "Танцях з зірками-2019": гарячі фото

Instagram

Ксенія Мішина перемогла на "Танцях з зірками-2019": гарячі фото

Instagram

Ксенія Мішина перемогла на "Танцях з зірками-2019": гарячі фото

Instagram

Ксенія Мішина перемогла на "Танцях з зірками-2019": гарячі фото

Instagram

Ксенія Мішина перемогла на "Танцях з зірками-2019": гарячі фото

Instagram

Ксенія Мішина перемогла на "Танцях з зірками-2019": гарячі фото

Instagram

Ксенія Мішина перемогла на "Танцях з зірками-2019": гарячі фото

Instagram

Всі подробиці про битву зірок у фіналі шоу читайте в окремому матеріалі OBOZREVATEL.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Читайте всі новини по темі "Танці з зірками" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Анна Міхно
Тема
Танці з зірками
Особа
Ксенія Мішина
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
2
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги