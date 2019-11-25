Ксенія Мішина перемогла на "Танцях з зірками-2019": гарячі фото

Українська актриса Ксенія Мішина разом зі своїм партнером Женею Котом стала переможницею шоу "Танці з зірками-2019".

OBOZREVATEL публікує найгарячіші фото представниці нового покоління українських акторів.

Ксенія Мішина Instagram

Так, на своїй сторінці в Instagram Ксенія часто ділиться фотографіями у спокусливих купальниках, які підкреслюють ідеальну фігуру актриси.

Instagram

Instagram

Здебільшого такі знімки зроблені під час відпочинку, куди Мішина їздить разом зі своїм сином Платоном.

Ксенія Мішина з сином Платоном Instagram

Також у соцмережі Ксенія радує шанувальників і знімками в міні-спідницях, коротких шортах або вбранні із глибоким декольте.

Instagram

Якими ще фото Ксенія Мішина ділиться у своєму Instagram:

Ксенія Мішина із сином Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Ксенія Мішина з сином Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Всі подробиці про битву зірок у фіналі шоу читайте в окремому матеріалі OBOZREVATEL.

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