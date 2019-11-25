Ксенія Мішина перемогла на "Танцях з зірками-2019": гарячі фото

Українська актриса Ксенія Мішина разом зі своїм партнером Женею Котом стала переможницею шоу "Танці з зірками-2019".
OBOZREVATEL публікує найгарячіші фото представниці нового покоління українських акторів.
Ксенія Мішина
Так, на своїй сторінці в Instagram Ксенія часто ділиться фотографіями у спокусливих купальниках, які підкреслюють ідеальну фігуру актриси.
Здебільшого такі знімки зроблені під час відпочинку, куди Мішина їздить разом зі своїм сином Платоном.
Ксенія Мішина з сином Платоном
Також у соцмережі Ксенія радує шанувальників і знімками в міні-спідницях, коротких шортах або вбранні із глибоким декольте.
Якими ще фото Ксенія Мішина ділиться у своєму Instagram:
Ксенія Мішина із сином
Ксенія Мішина з сином
Всі подробиці про битву зірок у фіналі шоу читайте в окремому матеріалі OBOZREVATEL.
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