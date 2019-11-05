Ксенії Собчак - 38: найвідвертіші фото скандальної зірки

5 листопада 38 років виповнюється російській журналістці та політикині Ксенії Собчак. Вона народилася в 1981 році.

Батько Ксенії – Анатолій Собчак, мер Санкт-Петербурга з 1991 по 1996 роки, мати Людмила Борисівна Нарусова – історик за освітою, сенатор. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найвідвертіші фото Собчак.

Ксенія Собчак

У 1998 році дівчина вступила в Санкт-Петербурзький державний університет, на факультет міжнародних відносин. 2000-й увінчався переїздом до Москви і переведенням в МДІМВ. Ксенія в 2002 році закінчила бакалаврат, а в 2004-му з червоним дипломом – магістратуру напряму "політологія". Собчак знає іспанську, французьку та англійську мови.

Ксенія Собчак ofigenno.com

Ксенія Собчак ofigenno.com

Ксенія Собчак ofigenno.com

Ксенія Собчак ofigenno.com

Телевізійна біографія Ксенії Собчак стартувала в 2004 році. Тоді вона в парі з Ксенією Бородіною стає вeчою реаліті-шоу "Дом-2".

Ксенія Собчак gubdaily.ru

Ксенія Собчак gubdaily.ru

Ксенія Собчак gubdaily.ru

Ксенія Собчак gubdaily.ru

Ксенія Собчак ofigenno.com

Ксенія Собчак ofigenno.com

Ксенія Собчак ofigenno.com

У жовтні 2017-го Собчак оголосила про участь у виборах президента Росії в 2018 році.

Ксенія Собчак gubdaily.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Собчак засвітила глибокий виріз у дорогій прозорій сукні, але отримала купу критики від фанатів.

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