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5 листопада • оновлено в 05:22
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Ксенії Собчак - 38: найвідвертіші фото скандальної зірки

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5 листопада 38 років виповнюється російській журналістці та політикині Ксенії Собчак. Вона народилася в 1981 році.

Батько Ксенії – Анатолій Собчак, мер Санкт-Петербурга з 1991 по 1996 роки, мати Людмила Борисівна Нарусова – історик за освітою, сенатор. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найвідвертіші фото Собчак.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

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У 1998 році дівчина вступила в Санкт-Петербурзький державний університет, на факультет міжнародних відносин. 2000-й увінчався переїздом до Москви і переведенням в МДІМВ. Ксенія в 2002 році закінчила бакалаврат, а в 2004-му з червоним дипломом – магістратуру напряму "політологія". Собчак знає іспанську, французьку та англійську мови.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

ofigenno.com

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

ofigenno.com

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

ofigenno.com

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

ofigenno.com

Телевізійна біографія Ксенії Собчак стартувала в 2004 році. Тоді вона в парі з Ксенією Бородіною стає вeчою реаліті-шоу "Дом-2".

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

gubdaily.ru

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

gubdaily.ru

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

gubdaily.ru

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

gubdaily.ru

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

ofigenno.com

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

ofigenno.com

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

ofigenno.com

У жовтні 2017-го Собчак оголосила про участь у виборах президента Росії в 2018 році.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

gubdaily.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Собчак засвітила глибокий виріз у дорогій прозорій сукні, але отримала купу критики від фанатів.

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Ксенія Собчак
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