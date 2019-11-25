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25 листопада • оновлено в 13:24
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"Маленький мій": Крутий зняв поцілунки Кіркорова й Лазарєва в аеропорту

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Російський композитор Ігор Крутий зняв на відео зворушливу зустріч співаків Філіпа Кіркорова і Сергія Лазарєва, під час якої король російської естради поцілував фіналіста Євробачення.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Артисти, серед яких були й Микола Басков, Жасмін та Ані Лорак, чекали в аеропорту вильоту до Мінська для участі в концерті. Тоді до них і підійшов Кіркоров (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров

Фото: mk.ru

Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров

Скріншот з відео

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Філіп почав з усіма вітатися, попутно звинувачуючи колег в обговоренні його за спиною. Король російської естради окремо висловив претензії Ані Лорак, яка не читає його повідомлення. Якоїсь миті черга вітання дійшла до Лазарєва. Виконавці міцно обнялися, водночас попкороль мило звернувся до молодого колеги.

Сергій Лазарєв, Ані Лорак і Філіп Кіркоров

Сергій Лазарєв, Ані Лорак і Філіп Кіркоров

Фото: Hyser

"Маленький мій", — сказав Філіп, подарувавши співакові поцілунок в щоку.

Філіп Кіркоров і Сергій Лазарєв

Філіп Кіркоров і Сергій Лазарєв

Скріншот з відео

Зазначимо, що також Кіркоров поцілував під час зустрічі й Баскова, зі словами: "Ну, привіт, Колюня".

Микола Басков і Філіп Кіркоров

Микола Басков і Філіп Кіркоров

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося архівне відео, на якому Філіп Кіркоров, Лев Лещенко, Тетяна Овсієнко, Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв веселилися на пляжі.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особи
Філіп Кіркоров Сергій Лазарєв Ігор Крутий
Місце
Росія
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