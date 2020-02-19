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19 лютого • оновлено в 12:30
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Не росіянин: Крутой назвав головного претендента на Євробачення 2020 від РФ

2.6т
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Російський композитор Ігор Крутой назвав артиста, який, на його думку, міг би представити країну на пісенному конкурсі Євробачення у 2020 році.

Так, він уточнив, що якщо говорити саме з позиції живого виконання пісні та прямого ефіру, то від Росії можна було б відправити на конкурс білоруського співака Тимофія Морозова, відомого як Тіма Білоруських. Про це Крутой заявив в інтерв'ю виданню "СтарХит".

Тіма Білоруських та Ігор Крутой

Тіма Білоруських та Ігор Крутой

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"Якщо говорити з позиції прямого ефіру та живого виконання на Європу і на світ, я б відправив, можливо, Тіму Білоруських. Але не хочу сильно в ці ігри влазити знову-таки. Просто думка", – зазначив композитор.

Тіма Білоруських

Тіма Білоруських

Фото: instagram/timabelorusskih

Також продюсер висловив думку про тих кандидатів на участь в Євробаченні, які вже відомі. Зокрема, про Ольгу Бузову, Юлію Зиверт і Федука. За словами Крутого, "майже всі" перераховані артисти йому симпатичні.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 від Росії може поїхати українець Олександр Панайотов.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Ігор Крутий
Місце
Росія
Тег
Євробачення
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Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Ключевое слово - почти:-) Крутой и Бузова.....))))
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