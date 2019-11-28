"Крим – це Росія?" Кому з російських зірок заборонили в'їзд до України в 2019 році

Через відвідини анексованого Криму російський актор Микола Іванов не зміг потрапити на територію України. Прикордонна служба відмовила йому у в'їзді.

OBOZREVATEL пропонує згадати, кому ще з російських зірок заборонили в'їзд до України в 2019 році.

Так, у серпні 2019 го стало відомо, що популярний співак з Росії Єгор Крід не може в'їжджати до України до 2021 року. Причина – артист неодноразово давав концерти в окупованому Росією Криму починаючи з 2015 року. Останні його концерти на півострові відбулися в липні 2019-го. У березні 2016 Єгор Крід прилетів до України з Санкт-Петербурга, але отримав відмову в перетині кордону.

Єгор Крід Cosmopolitan

"Мене без пояснення причин не пустили на територію України. Моя команда, з якою ми робимо музику – вся з України, з Києва. Вони багато розповідали мені про місто, про людей, я мріяв його подивитися, минулого разу мені це, на жаль, не вдалося. Друзі, мені дуже шкода, що сьогодні з причин не залежних від нас з вами ми не зможемо зустрітися ... Я знаю, як довго ви чекали на сьогоднішній день. Я сподіваюся, я хочу вірити в те, що скоро ситуація зміниться і я дам для вас найкращий концерт!", – прокоментував тоді співак ситуацію в своєму Instagram.

Також в серпні 2019 року СБУ повідомила про те, що заборонила в'їзд в Україну популярній російській ведучій Дані Борисовій. Заборона буде діяти три роки, її ввели через відвідування артисткою анексованого Криму. Як відомо, у 2017 році ведуча їздила на окупований півострів і називала його російським.

Дана Борисова "Комсомольська правда"

"Для мене це абсолютно прогнозовано. Я цього чекала. Я останні дні навіть боялася в готель повертатися ночувати, тому що там якийсь діяч ЦВК виступив і всяко-різно мене ображав, особою, що порушує закон, називав", – прокоментувала ситуацію Борисова.

Відомій російській блогерці Ірині Шихман, яка відкрито засуджує політику Кремля і президента Росії Володимира Путіна, теж заборонили в'їзд до України на 3 роки. Причому деталей і причин заборони в СБУ не уточнили.

Ірина Шихман "Махачкалинские известия"

"Моя улюблена, Україно! Ну в чому ж я завинила перед тобою? Загалом, прилетіли ми сьогодні до Києва. Познімати нових забійних історій. Зробили все по розуму: запрошення від приймаючої сторони, завірене у нотаріуса. Оригінал. Але на жаль, мені було відмовлено у в'їзді. Причину ніхто не назвав", – поділилася блогерша.

У мережі припускають, що Ірину не впускають через інтерв'ю з російським артистом Гаріком Сукачовим, в якому він сказав: "Крим наш! Ми за нього триста років воювали!".

Російсько-сербський актор Мілош Бикович ( "Готель Елеон", "Балканський кордон") теж недавно поскаржився на заборону в'їзду до України. "Мені заборонено в'їзд до України. Думаю, що я граю іноді краще, іноді гірше, але не так, щоб загрожувати безпеці нації. "Загроза національній безпеці", хлопці, ви – чемпіони", – написав він у Twitter. Навесні 2018 року актор брав участь у зйомках на території того ж анексованого Криму.

Мілош Біковіч Infox.ru

"Від воріт поворот" отримала і російська актриса Маргарита Аброськіна. Їй заборонили в'їзд на територію України на 3 роки. З аеропорту "Бориспіль" актриса полетіла зворотним рейсом до Білорусі. Окупований Крим вона відвідувала в 2018 році. У Інстаграм актриси є фотографії, зроблені нею під час зйомок в Криму. Судячи з усього, вона їздила туди для зйомок проекту "Хороший день". Як написала сама Аброськіна, фото зроблені на тлі гори Ай-Петрі.

А в жовтні розгорівся скандал після того, як Києвом гуляв відомий пропагандист Кремля Борис Корчевников. Інформація про те, що СБУ заборонила в'їзд Корчевніковим і ще 34 пропагандистам, з'явилася в 2015 році. Уточнювалося, що журналісти не можуть відвідувати Україну 3-5 років. Така ж інформація була оприлюднена і в базі "Миротворець".

Борис Корчевников у Києві

Крім того, Міністерство культури України в жовтні внесло до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, ще чотирьох російських акторів. Це були Наталія Колоскова, Марія Перн, Юрій Миронцев і Анатолій Фалінський. Всі вони грали ролі у фільмі "Ополченочка", який знімався на окупованій території Донбасу.

Юрій Миронця Кино-Театр.ру

Марія Перн kinolift.ru

Наталія Колоскова Кино-Театр.ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що опоненти зроблять все, щоб українська влада пішла на переговори з терористами на підконтрольних Росії територіях Донбасу.

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