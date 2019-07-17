"Крим повернули, і Бредлі повернемо": росіяни почали цькувати Гагу через Ірину Шейк

Жителі Російської Федерації почали масово ображати американську співачку Леді Гагу в соціальній мережі Instagram. Цькування почалася після того, як у ЗМІ повідомили, що артистка переїхала в будинок актора Бредлі Купера, який нещодавно розлучився з моделлю Іриною Шейк.

Росіяни пишуть співачці, що та розбила сім'ю і їхня співвітчизниця значно краща за неї. Крім того, в коментарях відзначилося безліч зірок РФ.

Леді Гага і Бредлі Купер

Ірина Шейк і Бредлі Купер

Зазначимо, що після виходу фільму "Народження зірки" Куперу та Леді Газі почали приписувати роман. Їхній спільний виступ на кінопремії "Оскар" підігрів чутки, оскільки артисти завжди були поруч, обнімалися, трималися за руки і ніжно дивилися одне на одного.

Леді Гага і Бредлі Купер на церемонії "Оскар"

"Крим повернули, і Бредлі повернемо!", "Гаго, тобі пі*дець", "Гаго, забирай Петросяна, він уже розлучився", "Друзі, як англійською буде "Чужие губы тебя ласкают"? Хочу, щоб Ірина заспівала Бредлі на наступному концерті", "Ірині він все-одно не підходить. Вона породиста і шляхетніша", — пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилася інформація про те, що Бредлі Купер і супермодель Ірина Шейк, з якою він виховує доньку, розлучилися. Причиною розриву однієї з найкрасивіших пар Голлівуду називають співачку Леді Гагу.

Пізніше ЗМІ повідомили, що пара розлучилася через 78-річну матір Купера. В Ірини Шейк виникли напружені стосунки з Глорією Купер, яка разом із сином живе у його будинку в Лос-Анджелесі.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!