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26 березня • оновлено в 10:25
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Кравець зізналася, що втомилася від "Кварталу": що трапилося

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Зірка студії "Квартал 95" і актриса проекту "Жіночий Квартал" Олена Кравець зізналася, що втомилася від тем, на які вони жартують у "Вечірньому кварталі".

Про це артистка розповіла в інтерв'ю програмі ЖВЛ на 1+1 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Олена Кравець

Олена Кравець

кадр з відео

Так, за словами Кравець, у "Жіночому кварталі" вона не втомлюється, на відміну від "дорослого" Кварталу", адже в "Жіночому" інший гумор і інші теми для жартів.

На питання журналістки, що втомлює актрису в "Вечірньому кварталі", Олена відповіла:

"Складно сказати. Напевно, рівень відповідальності і планка, яку потрібно тримати. Можливо, теми жартів і області, про які ми жартуємо, вони самі по собі трохи важчі".

Олена Кравець

Олена Кравець

кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олена Кравець розплакалася під час одного з номерів "Вечірнього кварталу".

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Автор
Анна Міхно
Особа
Олена Кравець
Місце
Україна
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