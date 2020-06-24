Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець заявила, що не збирається балотуватися в мери Києва або претендувати на пост міністра культури України.

Так, Олена на особистій сторінці в Instagram зазначила, що взагалі політика їй не цікава, тому вона хотіла б поставити крапку в цьому питанні.

"Давайте відразу і по справі. Я нікуди не збираюся. Ні в які мери, міністри і ось це ось все... Політика мені не цікава. Крапка", – висловилася Кравець.

Кравець розповіла, що не піде в мери Києва Instagram Олена Кравець

Повідомлення актриси "Кварталу" розділило її шанувальників на "два табори". Деякі з них написали, що артистка була б хорошим політиком і змогла б "навести порядок".

Інші ж відзначили, що їй не слід починати займатися політичною діяльністю, так як кожна людина повинна "триматися за своє місце". У разі Кравець – вона прекрасна артистка, дружина і мама.

Кравець з "Кварталу 95" розповіла, чи збирається йти в політику Instagram Олена Кравець

Кравець з "Кварталу 95" розповіла, чи збирається йти в політику Instagram Олена Кравець

Як повідомляв OBOZREVATEL. раніше одна з соціологічних служб включила в опитування щодо виборів мера Києва актрису студії "Квартал 95" Олену Кравець. Також в мережі розповсюджували інформацію. що вона може зайняти пост міністра культури України.