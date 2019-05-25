"Кращий чоловік на світі!" Стало відомо про розкішний подарунок Потапа Каменських

Олексій Потапенко (Потап) подарував своїй дружині Насті Каменських (NK) особистий літак, на якому вони вирушили в медовий місяць.

Про це стало відомо з відео, що на борту зняли подружки нареченої Аня Андрійчук-Завгородня і Люда Голубіцька (щоб подивитися ролики, проскрольте до кінця сторінки).

"Льоша зробив Насті подарунок – подарував літак", – сказала Андрійчук-Завгородня, на що Настя радісно відповіла: "У мене найкращий чоловік на світі".

Каменських і Потапенко перед вильотом Instagram @ zvezdnye_news

Що подарувала Каменських Потапу, поки невідомо. На іншому ролику вона розповіла, що подорож можна вважати відкритою, проте не уточнила, куди саме вони вирушили.

Настя Каменських у власному літаку Instagram @ nk_kamenskux_fan_

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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