"Кращий чоловік на світі!" Стало відомо про розкішний подарунок Потапа Каменських

Олексій Потапенко (Потап) подарував своїй дружині Насті Каменських (NK) особистий літак, на якому вони вирушили в медовий місяць.
Про це стало відомо з відео, що на борту зняли подружки нареченої Аня Андрійчук-Завгородня і Люда Голубіцька (щоб подивитися ролики, проскрольте до кінця сторінки).
"Льоша зробив Насті подарунок – подарував літак", – сказала Андрійчук-Завгородня, на що Настя радісно відповіла: "У мене найкращий чоловік на світі".
Каменських і Потапенко перед вильотом
Instagram @ zvezdnye_news
Що подарувала Каменських Потапу, поки невідомо. На іншому ролику вона розповіла, що подорож можна вважати відкритою, проте не уточнила, куди саме вони вирушили.
Настя Каменських у власному літаку
Instagram @ nk_kamenskux_fan_
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В мережі давно ходили чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з кільцем, яке нагадувало обручки.
23 травня відбулася довгоочікувана весілля Каменських і Потапенко, на якій були присутні больш сотні гостей і знаменитостей
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