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"Кращий чоловік на світі!" Стало відомо про розкішний подарунок Потапа Каменських

13.9тЧитати матеріал російською

Олексій Потапенко (Потап) подарував своїй дружині Насті Каменських (NK) особистий літак, на якому вони вирушили в медовий місяць.

Про це стало відомо з відео, що на борту зняли подружки нареченої Аня Андрійчук-Завгородня і Люда Голубіцька (щоб подивитися ролики, проскрольте до кінця сторінки).

"Льоша зробив Насті подарунок – подарував літак", – сказала Андрійчук-Завгородня, на що Настя радісно відповіла: "У мене найкращий чоловік на світі".

Каменських і Потапенко перед вильотом

Каменських і Потапенко перед вильотом

Instagram @ zvezdnye_news

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Що подарувала Каменських Потапу, поки невідомо. На іншому ролику вона розповіла, що подорож можна вважати відкритою, проте не уточнила, куди саме вони вирушили.

Настя Каменських у власному літаку

Настя Каменських у власному літаку

Instagram @ nk_kamenskux_fan_

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Олексій Потапенко (Потап)Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесвесіллялітакподорожітуризм
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Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Достали уже этой толстлжопой Каменской....пусть лучше поет а не толстой ж.опой вертит
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Это кто такие?
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