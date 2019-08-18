"Краще встати і на**ати на стіл!" Собчак обурила мережу зухвалою заявою

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак обурила шанувальників зухвалим висловлюванням. Так, вона заявила, що не має наміру жити за чужими правилами.

Користувачі мережі негативно відреагували на слова Собчак, які вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Я, зрозуміло, вмію вести себе нормально. Але як же це нудно. Правильна їжа, правильна поведінка, правильні слова і вчинки, а в підсумку ти всередині весь стиснувся і заснув. Краще вже встати і на**ати на стіл ніж жити "правильно" за чужими правилами", - написала Собчак.

"Я нікому нічого не винен - схоже, що наша влада так думає. Тому і ви, Ксенія, туди так рветеся", "І весь ваш спосіб життя побудований на цьому, ср**ти скрізь і на всіх", "Сподіваюся це стьоб . На**ати на стіл - це ваше, правильно? Згодна, що треба жити за своїми правилами, але ці правила повинні створювати про вас позитивні враження в суспільстві, а не негативні", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведуча офіційно розійшлася з чоловіком Максимом Віторганом в березні 2019 року. Незадовго до цього до любовного трикутника Богомолов / Собчак / Віторган була прикута увага на тлі скандалу навколо передбачуваного роману нинішньої парочки.

Ксенія і Костянтин довгий час після цього намагалися не афішувати відносини. Однак влітку парочка почала балувати шанувальників спільними фото, які не залишають жодних сумнівів у цьому. Нещодавно з'явилася інформація про весілля Ксенії Собчак з Костянтином Богомоловим. Захід відбудеться 13 вересня 2019 року. На цьому грунті телеведучу навіть запідозрили у вагітності.

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