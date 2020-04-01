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1 квітня • оновлено в 17:04
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"Краще бути мертвим, ніж росіянином": відомий український співак зробив гучну заяву

5.1т
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Український співак, соліст гурту "Агония" Антон Савлепов заявив, що "краще бути на чверть мертвим, ніж росіянином".

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в Facebook користувач Антон Петрук (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Антон Савлепов

Антон Савлепов

Фото: tsn.ua

"Нещодавно я зі своїм другом зауважив, що немає чистокровних українців. І на підтвердження моєї теорії мій друг каже: "Ось мій дід був росіянином, а значить я на чверть теж росіянин". У мене склалася така ситуація – мій дід помер, а значить і я на чверть мертвий. Але це все одно краще: чим бути російянином. Слава Україні!" – сказав Савлепов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка українського походження Лоліта Мілявська зробила скандальну заяву про війну на Донбасі. Так, вона заявила, що Росія не починала цей конфлікт.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Антон Савлепов
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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Коментарі
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hunt andres
hunt andres
Нет уж, Тоха. Никаких четвертей. Доктор казав в морг - значит, в морг. ДБ.
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0
0
Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
нормальный украинский фашизм
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Украина ни когда не станет страной европейских ценностей. Так как в Европе за такие статьи газету могут закрыть. А уж судебные разбирательство точно бы было.
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