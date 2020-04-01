Український співак, соліст гурту "Агония" Антон Савлепов заявив, що "краще бути на чверть мертвим, ніж росіянином".

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в Facebook користувач Антон Петрук (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Антон Савлепов Фото: tsn.ua

"Нещодавно я зі своїм другом зауважив, що немає чистокровних українців. І на підтвердження моєї теорії мій друг каже: "Ось мій дід був росіянином, а значить я на чверть теж росіянин". У мене склалася така ситуація – мій дід помер, а значить і я на чверть мертвий. Але це все одно краще: чим бути російянином. Слава Україні!" – сказав Савлепов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка українського походження Лоліта Мілявська зробила скандальну заяву про війну на Донбасі. Так, вона заявила, що Росія не починала цей конфлікт.

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