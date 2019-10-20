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21 жовтня • оновлено в 00:31
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"На одному диханні дивилася!" Кот і Мішина зворушили чутливим виступом на "Танцях з зірками"

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Під час дев'ятого ефіру шоу "Танці з зірками" актриса Ксенія Мішина та її партнер Женя Кот розчулили глядачів ніжним танцем.

Вони виконали віденський вальс під композицію Елвіса Преслі "Oh My Love", який Ксенія присвятила своєму синові. Відео розмістили на офіційній сторінці програми в Youtube (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Євген Кот та Ксенія Мішина

Євген Кот та Ксенія Мішина

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Учасники втілили на сцені історію життя актриси, коли чоловік, батько її дитини пішов з сім'ї, і за допомогою танцю розповіли наскільки важливі сімейні цінності. Зазначимо, що Катерина Кухар назвала його найчуттєвішим в дев'ятому сезоні.

Ксенія Мішина з маленьким танцюристом

Ксенія Мішина з маленьким танцюристом

Скріншот з відео

Ксенія Мішина з маленьким танцюристом

Ксенія Мішина з маленьким танцюристом

Скріншот з відео

Ксенія Мішина з маленьким танцюристом

Ксенія Мішина з маленьким танцюристом

Скріншот з відео

Євген Кот та Ксенія Мішина

Євген Кот та Ксенія Мішина

Скріншот з відео

Євген Кот з маленьким танцюристом

Євген Кот з маленьким танцюристом

Скріншот з відео

В результаті виступ оцінили досить високою кількістю балів — 33.

"На одному диханні дивилася!" Кот і Мішина зворушили чутливим виступом на "Танцях з зірками"

"Вау, на одному диханні дивилася! Який ніжний, красивий, повітряний і чуттєвий танець! Ксюша розумничка", "Дуже ніжно, надихає", "Мої фаворити! Так тримати", "Як красиво і зі змістом", "Це було чудово. Найкращий танець за сьогодні, який викликав емоції", — написали люди.

"На одному диханні дивилася!" Кот і Мішина зворушили чутливим виступом на "Танцях з зірками"
"На одному диханні дивилася!" Кот і Мішина зворушили чутливим виступом на "Танцях з зірками"
"На одному диханні дивилася!" Кот і Мішина зворушили чутливим виступом на "Танцях з зірками"
"На одному диханні дивилася!" Кот і Мішина зворушили чутливим виступом на "Танцях з зірками"
"На одному диханні дивилася!" Кот і Мішина зворушили чутливим виступом на "Танцях з зірками"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі розгорівся скандал навколо восьмого випуску шоу "Танці з зірками", де в ході глядацького та суддівського голосування вилетіли Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна. Всі подробиці читайте тут.

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Тема
Танці з зірками
Особа
Ксенія Мішина
Місце
Україна Київ
Тег
Танці з зірками
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