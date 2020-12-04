Кошовий з "Квартал 95" захворів на коронавірус

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий заразився коронавірусом. Артист підтвердив, що отримав позитивний тест на COVID-19.

Так, на особистій сторінці в Instagram актор побажав своїм фоловерам здоров'я і зазначив, що коронавірус – це "нездорова х**нь".

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"Будьте всі здорові! А то х**нь з номером 19 – нездорова", – пожартував Кошовий. очевидно натякаючи на COVID-19.

Відзначимо, раніше в Stories в соціальній мережі Євген також опублікував знімки, на яких він зображений з короною на голові, але тоді він не підтверджував, що отримав позитивний тест на коронавірус.

У коментарях під постом артиста "Кварталу" багато користувачів, в тому числі українські зірки Леся Нікітюк, Володимир Остапчук, DZIDZIO, Оля Цибульська та інші побажали йому якнайшвидшого одужання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кошовий розповів, як в їхній родині ділиться сімейний бюджет і скільки грошей він віддає своїй дружині Ксенії. Артист уточнив, що сам ніколи не візьме у неї гроші і не розуміє чоловіків, які обмежують в фінансах своїх половнок.