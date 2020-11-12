Кошовий з "Квартал 95" відростив темне волосся і вуса вперше за 19 років. Фото

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий відростив волосся і вуса вперше за 19 років. З моменту початку його кар'єри в шоу-бізнесі, "візитівкою" актора вважалася його лисина.

Раніше Кошовий заявив, що поки у нього невелика перерва між зйомками, він планує не голити голову і обличчя. На сторінці "Кварталу" в Instagram показали, як змінився Кошовий.

"Запам'ятайте це фото. Вперше за 19 років наш Женя відростив "їжачок"! Хто знає, коли ще нам вдасться це побачити", – підписали знімок в мережі.

Разом з Кошовим на фото позувала також його дружина Ксенія. Виявилося, знімки були зроблені на святкуванні дня народження колеги Кошового Юрія Ткача.

Відзначимо, раніше Євген Кошовий зізнавався, що свого часу пожертвував волоссям заради команди "Кварталу".

"Ми з хлопцями за одну ніч вирішили, що мене потрібно поголити. Знайшли перукарню, машинкою там все зголили, а потім ще в дві руки хлопці одноразовими станками мене доголювали, а я, вибач за подробиці, в туалеті сидів, на унітазі закритому. Дуже багато цих станків для гоління одноразових було, але в підсумку щось вийшло", – розповідав Кошовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 12-річна дочка Євгенія Кошового Варвара зізналася, що страждає в школі від буллінгу – багато однокласників не сприймають кар'єру її батька і називають його клоуном. Сама ж Варвара також піддається цькуванню.