Відомій американській співачці, вдові лідера культової рок-групи Nirvana Курта Кобейна, вокалістці групи Hole Кортні Лав виповнюється 56 років.

OBOZREVATEL виришив розповісти, як Кортні Лав пережила смерть свого чоловіка і за яких обставин її підозрювали в причетності до вбивства Курта Кобейна.

Кортні Лав з дочкою Lenta

Похмуре дитинство

Кортні Мішель Харрісон народилася в 1964 році в Сан-Франциско, США. Батька Кортні позбавили батьківських прав: суд довів, що він давав своїй дворічній дочці ЛСД. Після розлучення її мати оселилася в комуні хіппі, що послужило причиною того, що Кортні не змогла ужитися з матір'ю і поїхала жити до прийомного батька. У дев'ять років у дівчинки діагностували аутизм. Будучи підлітком вона крала в магазинах, намагалася знайти себе в школі богослов'я, вчилася в інституті мистецтв. Доля занесла Кортні навіть до Японії, де вона працювала танцівницею. А далі вирішила спробувати себе і в кіно – вона пробувалася на роль Ненсі, подружки Сіда Вішеса, басиста Sex Pistols, але їй віддали лише непримітну роль подружки Ненсі.

Кортні Лав вбила свого чоловіка? "Чорній вдові" шоу-бізнесу – 56 років Lenta

Як почала займатися музикою

З початку 1980-х Кортні Лав шукала себе в музиці. Після невдалих спроб в різних групах нею було прийнято рішення створити свою власну. Вона назвала гурт "Hole" і вони випустили свій перший повноформатний альбом, який сподобався критикам і гурт потрапив в список кращих релізів року "Spin".

Кортні Лав і Курт Кобейн з донькою Hello

Вбивство чи помилка? Таємниці в історії Курта Кобейна

У 1992 році Кортні Лав виходить заміж за Курта Кобейна і призупиняє свою музичну діяльність в зв'язку з вагітністю. Після народження дочки стало відомо, що у новоспечених батьків розвинулася героїнова залежність, що привернуло велику увагу ЗМІ. Це послужило приводом для департаменту із захисту сім'ї передати дочку музикантів Френсіс Бін, сестрі Кортні Лав.

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Кортні Лав з дорослою донькою Френсіс Бін Cosmopolitan

Пізніше Кортні Лав звинуватила пресу і журналістів у навмисному спотворенні ситуації. Вона нібито перестала вживати наркотики, як тільки дізналася про вагітність. Кортні Лав пояснила, що своїми діями вони могли підвести Курта до самогубства.

Кортні Лав Тatler

Відносини між подружжям стали псуватися. У Кобейна не виходило боротися з наркотичною залежністю, він часто виїжджав в тури, де не контролював себе. В одному з турів він запив снодійне шампанським, що спричинило за собою лікування в клініці. Але пізніше музикант назвав це випадковістю.

Дочка Кортні Лав Тatler

Кортні Лав наполягла на реабілітації чоловіка в клініці, звідки він втік в невідомому напрямку. Їй нічого не залишалося, як заблокувати кредитні рахунки та найняти приватного детектива, щоб визначити його місце розташування. Саме приватний детектив і став прихильником версії, що Лав сама підбудувала суїцид чоловіка, замовивши вбивство. Пояснювали це тим, що сам Кобейн не міг би впоратися з рушницею з тією кількістю героїну, що було знайдено у нього в крові, так само були відсутні відбитки пальців, та й сама передсмертна записка була двозначна.

Підкріплювалася ця версія ще і тим, що незадовго до смерті Курт починав збирати документи на розлучення з Кортні Лав, таким чином вона могла залишитися з 1 млн доларів після розірвання шлюбу. А після смерті чоловіка вона отримала 30 млн доларів спадку.

Курт Кобейн Тatler

Сама ж Кортні Лав досі принципово відмовляється коментувати ці звинувачення.

У 2004 році Лав потрапляла в психіатричну лікарню після спроби суїциду. Неодноразово зірка з'являлася в стані алкогольного сп'яніння на публіці, а в 2006 році примусово пройшла курс лікування. Співачка зізнається, що з 2007 року не приймає заборонених речовин.

Кортні Лав зараз Loudwire

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