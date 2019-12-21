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21 грудня • оновлено в 12:24
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Корпоратив "Слуги народу": хто із зірок виступав і скільки це коштує

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20 грудня, в одному з найдорожчих ресторанів Києва "СНІ" пройшов новорічний корпоратив партії "Слуга народу", який відвідали президент Володимир Зеленський та керівник його Офісу Андрій Богдан. Крім того, на святі виступило кілька українських знаменитостей, серед яких Тіна Кароль і Jerry Heil.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, у скільки це обійшлося.

Корпоратив "Слуги народу": хто із зірок виступав і скільки це коштує
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За даними ЗМІ Тіна Кароль бере за 1 годину виступу 20 тис. доларів (близько 470 тис. гривень). Таким образ, двогодинна концертна програма обійдеться в майже 1 млн гривень.

Корпоратив "Слуги народу": хто із зірок виступав і скільки це коштує
Корпоратив "Слуги народу": хто із зірок виступав і скільки це коштує
Корпоратив "Слуги народу": хто із зірок виступав і скільки це коштує

Ведучою корпоративу була Катерина Осадча.

Корпоратив "Слуги народу": хто із зірок виступав і скільки це коштує
Корпоратив "Слуги народу": хто із зірок виступав і скільки це коштує

Крім того, на святі у "Слуги народу" виступила Jerry Heil.

Ціни на їжу, яку подавали в ресторані під час корпоративу були різними: салати коштували від 100 до 350 грн, гарячі страви – від 200 до 1850 грн. При цьому довелося заплатити близько 35000 за пляшку віскі.

Всього на вечірку планували витратити близько мільйона гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
Особи
Тіна Кароль Катерина Осадча Володимир Зеленський Андрій Богдан
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
«Слуги народа» решили отменить запрет на продажу алкоголя в буфете Верховной Рады. Для начала там будут продавать «Трускавецкую на бруньках».
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