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8 листопада • оновлено в 13:52
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"Залишається "шо" і "га": Корольова, яка виїхала до Росії, пожартувала над українською

2.1т Читати матеріал російською

Російська співачка українського походження Наташа Корольова пожартувала над рідною мовою.

Так, у ефірі шоу "П'ятниця з Регіною" артистка зізналася, що почала забувати українську. Адже їй ні з ким нею розмовляти. За словами Корольової, в її лексиконі залишилися тільки "шо" і "га". Цим словам співачка навчила й свого чоловіка Сергія Глушка та сина Архипа (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Наташа Корольова

Наташа Корольова

Фото: politrada.net.ua

"Я забуваю мову, тому що мені ні з ким розмовляти. Я ж не можу говорити українською зі своїм чоловіком, хоч він і Глушко. Він же мені нічого відповідати не буде. Кожна мова забувається, залишається тільки "шо" і "га", — сказала співачка.

Наташа Корольова і Сергій Глушко

Наташа Корольова і Сергій Глушко

Скріншот з відео

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Також вона зізналася, що її син раніше знав українську мову, але зараз також її забув. Але зазначила, що хлопець розмовляє японською.

Наташа Корольова і її син

Наташа Корольова і її син

Фото: instagram/koroleva__star

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наташа Корольова зізналася, що кілька років тому втратила ненароджену дитину через скандал на тлі її інтимних фото з чоловіком Сергієм Глушко (Тарзаном).

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особи
Наташа Корольова Сергій Глушко (Тарзан)
Місце
Росія
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Махно Володимир
Махно Володимир
прям неделя ватных проституток. молочный, королева....кто следующий?
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фил филька
фил филька
и шо здесь интересного, га?
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Злой Гоша
Злой Гоша
Такими темпами и свою настоящую фамилию Порывай может забыть)
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hunt andres
hunt andres
Злой Гоша, Королева то лучше звучит!:-)
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