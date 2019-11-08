"Залишається "шо" і "га": Корольова, яка виїхала до Росії, пожартувала над українською

Російська співачка українського походження Наташа Корольова пожартувала над рідною мовою.

Так, у ефірі шоу "П'ятниця з Регіною" артистка зізналася, що почала забувати українську. Адже їй ні з ким нею розмовляти. За словами Корольової, в її лексиконі залишилися тільки "шо" і "га". Цим словам співачка навчила й свого чоловіка Сергія Глушка та сина Архипа (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Наташа Корольова Фото: politrada.net.ua

"Я забуваю мову, тому що мені ні з ким розмовляти. Я ж не можу говорити українською зі своїм чоловіком, хоч він і Глушко. Він же мені нічого відповідати не буде. Кожна мова забувається, залишається тільки "шо" і "га", — сказала співачка.

Наташа Корольова і Сергій Глушко Скріншот з відео

Також вона зізналася, що її син раніше знав українську мову, але зараз також її забув. Але зазначила, що хлопець розмовляє японською.

Наташа Корольова і її син Фото: instagram/koroleva__star

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наташа Корольова зізналася, що кілька років тому втратила ненароджену дитину через скандал на тлі її інтимних фото з чоловіком Сергієм Глушко (Тарзаном).

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