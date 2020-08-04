Королева Єлизавета ІІ після скандалу привітала Меган Маркл з днем народження
Королева Єлизавета ІІ привітала Маркл з днем народження. likeinua.com
Королева Єлизавета ІІ публічно привітала герцогиню Сассекську Меган Маркл з 39-літтям попри те, що вони разом з принцом Гаррі неочікувано склали повноваження.
Привітання з'явилося на офіційній сторінці очільниці Великобританії в Instagram. Також у соцмережі розмістили архівну фотографію королеви і Меган Маркл, зроблену два роки тому під час їхнього першого спільного виходу у світ.
У мережі поширюють чутки, що Єлизавета не пробачила Маркл вихід з королівської сім'ї Getty Images
Минулого літа Єлизавета ІІ не привітала дружину принца Гаррі, адже ще тоді їхні стосунки не були ідеальними. У мережі вважають, що в Букінгемському палаці переступили через свої принципи, щоб показати світу згуртовану сім'ю, яка за останній рік пережила чимало скандалів.
"Вітаю герцогиню Сассекську з днем народження!" – коротко привітала королева.
Відзначимо, що Маркл стала однією з найскандальніших персон в королівській родині. У першу чергу через те, що неодноразово порушувала протоколи і нібито саме з її подачі Гаррі прийняв рішення відмовитися від королівських повноважень. OBOZREVATEL пропонує згадати, як виглядала Меган до весілля з британським принцом.
Привітання королеви Єлизавети ІІ Instagram @theroyalfamily
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;
Таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол Віндзорської династії;
Через рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.