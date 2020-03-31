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31 березня • оновлено в 16:39
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Король Таїланду ізольований в розкішному готелі з 20 коханками: вражаючі фото

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67-річний король Таїланду Маха Вачіралонгкорн (Рама Х) самоізолювався через коронавірус з 20 коханками в розкішному готелі за кордоном.

Про це повідомляє Daily Mirror. За словами видання, тайський король викупив всі номери чотиризіркового німецького готелю Grand Hotel Sonnenbichl і розмістився там на час карантину. Чи знаходиться його дружина Сутхіда Тіджаї разом з ним і його "гаремом", не уточнюється.

Маха Вачіралонгкорн (Рама Х) і Сутхіда Тіджаї

Маха Вачіралонгкорн (Рама Х) і Сутхіда Тіджаї

Фото: antikor.com.ua

Готель Grand Hotel Sonnenbichl

Готель Grand Hotel Sonnenbichl

Фото: mirror.co.uk

Готель Grand Hotel Sonnenbichl

Готель Grand Hotel Sonnenbichl

Фото: tophotels.ru

Готель Grand Hotel Sonnenbichl

Готель Grand Hotel Sonnenbichl

Фото: tophotels.ru

Готель Grand Hotel Sonnenbichl

Готель Grand Hotel Sonnenbichl

Фото: tophotels.ru

Готель Grand Hotel Sonnenbichl

Готель Grand Hotel Sonnenbichl

Фото: tophotels.ru

Зазначається, що втеча короля на інший кінець світу викликала обурення на його батьківщині, де королівська влада вважається божественною. Хоча в країні загрожує тюремний термін до 15 років за образу чи критику монарха, в соцмережах все частіше задають собі питання: "Навіщо потрібен такий король?"

Маха Вачіралонгкорн (Рама Х)

Маха Вачіралонгкорн (Рама Х)

Фото: mirror.co.uk

До речі, в Німеччині введена комендантська година, а людям заборонено збиратися більше, ніж по двоє. Однак для монарха зробили виняток: Рамі Х дали офіційний дозвіл на в'їзд і відпочинок в країні не дивлячись на режим загальної ізоляції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 1 травня 2019 король Таїланду Маха Вачіралонгкорн (Рама Х) оголосив про шлюб з начальницею своєї охорони, генералом Сутхідою Тіджаї.

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Автор
Крістіна Долматова
Тема
Коронавірус
Місце
Таїланд
Тег
карантин
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