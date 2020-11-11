Кондратюк – про зірок шоу-бізнесу в політиці: безграмотність може вбити нас

Відомий український шоумен і продюсер Ігор Кондратюк висловився з приводу масового походу представників шоу-бізнесу в політику.

Він вважає, що безграмотність може погубити країну. Про це Кондратюк заявив в інтерв'ю виданню "Телеграф".

За словами шоумена, йому пропонували піти в політику, але він не хоче цим займатися.

"Не можна їм займатися, не знаючи предмета. Потрібно вчитися, і починати з менших рівнів, ніж Верховна Рада. Однак, на останніх парламентських виборах багато "селебрітіз" це проігнорували. Я не вірю в неуків і вискочок в серйозних справах", – зазначив продюсер.

Також він упевнений, що управляти країною без відповідного досвіду і знань, на харизмі, конвертуючи свою телепопулярність у високі посади – це дешево та є шляхом у нікуди.

"Безграмотність може вбити всіх нас, і нашу прекрасну країну. Залишаюся оптимістом, хоча з кожним роком їм все бути все важче...", – додав Кондратюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український шоумен і продюсер Ігор Кондратюк вважає Володимира Зеленського та його команду – некомпетентними. Через це вся Україна опинилася в небезпеці.