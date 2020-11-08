Кондратюк – про війну на Донбасі: я за повний розрив стосунків із Росією

Український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк висловився щодо його позиції до Росії.

В інтерв'ю для видання "Телеграф" знаменитість заявив, що не бажає знати цю країну доти, доки окупований Крим і війна на Донбасі.

"Я не розумію, чому всім українцям не зрозуміло, що в березні 2014 року відбулася військова агресія Росії проти України, в результаті якої окупований Крим і розв'язана братовбивча війна на сході? Таке нерозуміння деякими українцями цих очевидних речей можливо з двох причин: низького інтелектуального рівня і бажанням бути колабораціоністами, тобто – допомагати і виправдовувати агресора. Більше у мене пояснень немає. Я – за 100-відсотковий розрив стосунків із Росією до звільнення Криму і виходу української армії на східні кордони країни. Доти я цю країну знати не хочу", – повідомив телеведучий.

Крім того, Кондратюк заявив, що український шоу-бізнес повинен забути артистів Росії.

"Агресор – вбивця, і не може нести культуру за визначенням", – висловився знаменитість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Кондратюк порівняв українські місцеві вибори, які відбулися 25 жовтня з президентськими виборами в США. На його думку, "Україна безнадійно відстала" в підрахунку голосів і проведення виборів.