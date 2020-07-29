Український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк обурився скасуванням заборони на в'їзд в країну для російського репера Елджея.

Кондратюк зазначив, що виконавцю з РФ не варто їхати в Україну, після того, як він негативно висловлювався про Крим і підтримував його анексію Росією. Про це продюсер написав на особистій сторінці в Facebook.

Він також негативно висловився про нового главу СБУ Івана Баканова, так як Служба безпеки не подбала про те, щоб заборона на в'їзд залишалася діючою.

Кондратюк про репера з Росії Елджея: не розпускай дурний язик про Крим і Україну Facebook Ігоря Кондратюка

"Малорос Баканов, якого крива долі несподівано занесла в крісло глави СБУ, не знає про існування держави Україна і її законів?" – обурився ведучий.

Під його постом мережі розгорілася дискусія між користувачами. Один з них поцікавився, навіщо Елджею зараз їхати в Україну, на що Кондратюк відповів: "щоб отримати на горіхи".

"Що робити Елджею в Україні? Якщо пустять – отримувати люлей, а приймаюча сторона ще й заплатить менеджеру цього "артиста" відшкодування за зірваний концерт", – висловився продюсер.

Кондратюк про репера з Росії Елджея: не розпускай дурний язик про Крим і Україну Facebook Ігоря Кондратюка

Також він зазначив, що репер раніше "розпускав язик" і негативно говорив про Україну та Крим, підтримуючи анексію півострова Росією.

"Не фіг було розпускати свій дурний язик про Крим і Україну", – підсумував Ігор Кондратюк.

Кондратюк про репера з Росії Елджея: не розпускай дурний язик про Крим і Україну Facebook Ігоря Кондратюка

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Елджей в одному зі своїх інтерв'ю говорив, що вважає Крим російською територією, в яку Росія "історично багато вклала". Також артист неодноразово виступав на окупованому РФ півострові.

Елджею заборонили в'їзд в Україну 27 листопада 2018 року. Примітно, що за два дні до цього, 25 листопада, він дав масштабний концерт в Києві, на якому була присутня і його дружина Анастасія Івлєєва. Тоді пара змогла безперешкодно потрапити в Україну. У лютому 2019 року Івлєєву не пустили в Україну – їй заборонили відвідувати країну протягом трьох років.

Через півтора року, в липні 2020 Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону СБУ на в'їзд в Україну російському реперу Елджею.

Як повідомляв OBOZREVATEL 28 червня український шоумен Потап (Алексеей Потапенко) отримав звання Заслуженого артиста України. Ігор Кондратюк пригадав йому перформанс зі знятими штанами на сцені в Росії.