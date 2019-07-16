"Комусь не сподобається": Мартін висловився про довгоочікувану книгу "Вітри зими"

Автор культової саги "Пісня льоду і полум'я" письменник Джордж Мартін висловився про свою нову книгу "Вітри зими", на яку так давно чекають фанати.

За даними Entertainment Weekly, він не збирається при написанні твору враховувати думку шанувальників саги, які були розчаровані фіналом "Гри престолів".

"Я не читаю фанатські сайти. Я хочу написати таку книгу, яку завжди збирався написати. Коли вона вийде, комусь вона може сподобатися, а комусь – ні", – заявив Мартін.

За його словами, видавець тиснув, заявляючи про необхідність випустити книгу до прем'єри фінального сезону "Гри престолів", але він був проти. Мартін також додав, що вже планує для "Вітри зими" конкретне завершення. Він зізнався, що останні три роки відчував дивне почуття, оскільки серіал випереджав події книг.

Джордж Мартін esquire.ru

"Так, я розповів їм (сценаристам) дещо, до чого вони прислухалися. Але все одно вийшла інша історія. Я пишу книгу. Вона буде готова, коли буде готова", – пояснив він.

Мартін також додав, що запланував роботу над наступною й останньою книгою циклу – "Мрії про весну".

Варто відзначити, що остання книга "Пісні льоду і полум'я" була опублікована ще в 2011 році. Фанати весь цей час згорали від нетерпіння, чекаючи виходу книги "Вітри зими". У травні письменник зізнався, що придумав собі покарання, якщо не виконає обіцянки випустити твір до кінця 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сага "Гра престолів" закінчилася 20 травня – епізод вийшов на стрімінгових платформах із затримкою, що обурило фанатів. Також багато шанувальників серіалу залишилися незадоволені тим, як завершилася історія. Через це був запропонований альтернативний фінал.

Пізніше в Північній Ірландії стартували зйомки пріквела "Гри престолів", в якому дія розгортатиметься за тисячі років до подій, висвітлених у сазі. Цікаво, що в приквелі не з'являться герої оригінальної історії.

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