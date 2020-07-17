Команда КВН "Діти Тьюринга" з Білоруського державного університету (Мінськ) відмовилася брати участь в чвертьфіналі Вищої ліги КВН (Росія) через те, що ігри будуть проходити в окупованому Криму.

Про своє рішення учасники команди оголосили на офіційній сторінці в соціальній мережі "ВКонтакте". Відмова від участі в КВН викликала бурхливі обговорення серед фанатів "Дітей Тьюринга".

"Наші улюблені вболівальники, на жаль, в силу обставин ми не беремо участі в ¼ Вищої ліги КВН сезону-2020. Трохи пізніше ми запишемо відео, в якому все розповімо докладніше. Спасибі вам за ваші переживання і коментарі. Ще побачимося", – написали представники команди.

КВНщики з Білорусі відмовилися виступати в Криму Сторінка команди "Діти Тьюрінга" в мережі Вконтакте

Багато шанувальників захопилися рішенням команди відмовитися від участі в престижній телегрі, яка транслюється на "Первом канале" РФ. Більшість фанатів відзначили, що також не підтримують анексію українського Криму Росією.

Колектив підтримали і шанувальники з України. Деякі з них порадили команді "Діти Тьюринга" замість КВН взяти участь в українському проекті "Ліга сміху".

"Якщо пов'язане з Кримом – молодці! Без політики не обійшлося. Респект, чекаємо вас на "Лізі сміху", – написали коментатори.

Команда КВН з Білорусі відмовилася виступати в Криму і на росТБ: в мережі ажіотаж Сторінка команди "Діти Тьюрінга" в мережі Вконтакте

Команда КВН з Білорусі відмовилася виступати в Криму і на росТБ: в мережі ажіотаж Сторінка команди "Діти Тьюрінга" в мережі Вконтакте

Команда КВН з Білорусі відмовилася виступати в Криму і на росТБ: в мережі ажіотаж Сторінка команди "Діти Тьюрінга" в мережі Вконтакте

Команда КВН з Білорусі відмовилася виступати в Криму і на росТБ: в мережі ажіотаж Сторінка команди "Діти Тьюрінга" в мережі Вконтакте

Команда КВН з Білорусі відмовилася виступати в Криму і на росТБ: в мережі ажіотаж Сторінка команди "Діти Тьюрінга" в мережі Вконтакте

Нагадаємо, білоруська команда "Діти Тьюринга" стала відомою в березні 2020 року, коли зухвало пожартувала про інтеграцію Росії та Білорусі під час гри Вищої ліги КВН. У номері коміків, який буквально "підірвав" мережу, при об'єднанні двох країн Росія увійшла до складу Білорусі і стала регіоном їхньої країни. Таким чином учасники команди висміяли "велич Росії", яка активно пропагується в РФ.

Дивіться відео номера "Мама Білорусь!" команди "Діти Тьюринга":

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в КВН на російському "Первом канале" команда з Сімферополя безглуздо висміяла анексію Криму. Так, фронтмен команди "Півострів" на сцені заспівав пісню про те, як на життя росіян впливає горілка, зв'язавши алкоголізм з політикою.