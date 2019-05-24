З хрестом на руці: екс-дружина Потапа прийшла на його весілля: з'явилися фото

У четвер, 23 травня, відбулося весілля шоумена Потапа (Олексій Потапенко) зі співачкою Настею Каменських (NK). На торжество було запрошено безліч зоряних гостей. Колишня дружина Потапа Ірина Горова теж відвідала захід і з'явилася на ньому з новим бойфрендом.

Для торжества екс-дружина Потапа вибрала довгу сукню, яке демонструвало її тату у формі хреста на руці.

Ірина Горова Дніпро Час

Новини Кароль засвітила груди на весіллі у Потапа і Каменських

Весілля Потапа і Каменських Instagram

Потап і Настя Каменських Instagram

Ірина Горова і Євген Артюхов Instagram

Колишню дружину Потапа супроводжував її новий бойфренд. Ним виявився бізнесмен Євген Артюхов. На одному з сайтів з коучингу для підприємців, де Артюхов виступав в якості лектора, сказано, що він адвокат з 16-річним досвідом захисту бізнесу, експерт в упаковці партнерства в бізнесі, а також співвласник юридичної компанії ASA GROUP.

Як розповідала Горова в інтерв'ю, незважаючи на розлучення, у них з Потапом збереглися теплі стосунки. "Я пишаюся нашими відносинами, ми дійсно дико близькі люди", - пояснила продюсер.

Вони одружилися з Потапенко в 1999 році. За словами Горової, тоді Олексій закохував в себе багатьох. "Він писав кумедні тексти, носив пишну шевелюру, яскраво одягався", - розповідала Ірина.

Потап і Горова ТСН

Пара офіційно оголосила про розлучення в грудні 2016 року. У них росте син Андрій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 травня Потап порушив мовчанку щодо весілля. Він опублікував сенсаційне відео, де відкрито зізнався в любові.

Зірки українського шоубізу масово почали вітати музикантів у соціальних мережах.

З'явилися відео з офіційної церемонії, де показали, як Потап і Настя обмінялися обручками.

Також у мережі показали перший танець молодят після того, як вони принесли один одному клятви.

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