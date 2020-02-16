Колишня дівчина принца Гаррі раптово наклала на себе руки: спільні фото

Відома британська телеведуча Керолайн Флек, яка в 2009 році зустрічалася з принцом Гаррі, закінчила життя самогубством.

41-річну ведучу реаліті-шоу "Острів любові" знайшли мертвою в її квартирі в Лондоні. Про це повідомляє The Sun.

Про самогубство повідомив адвокат її родини. Мотиви жінки поки залишаються в таємниці.Декілька днів тому Керолайн розмістила на особистій сторінці в Instagram фотоколаж зі своїм собакою і супроводила його серцем. Це був останній пост зірки в мережі.

Відзначимо, що в березні суд повинен був винести Флек вирок. Її підозрювали в нанесенні тілесних ушкоджень своєму 27-річному хлопцю. Однак усі звинувачення дівчина заперечувала.

Через події скандалу телеведучу звільнили з телеканалу ITV. Після цього Флек зайняла посаду ведучої реаліті-шоу про пластичну хірургію.

Як відомо, відносини з принцом Гаррі у Флек зав'язалися в 2009 році. Пара познайомилася через спільних друзів, після чого почала зустрічатися.

Керолайн Флек і принц Гаррі Lenta

Після того, як ЗМІ почали активно публікувати інформацію про їхні стосунки, пара розлучилася. Уже пізніше принц Гаррі зустрів Меган Маркл, яка стала його законною дружиною.

Керолайн Флек і принц Гаррі Lenta

Керолайн Флек і принц Гаррі Lenta

Нагадаємо, Керолайн Луїза Флек відома, як ведуча на англійському телебаченні та радіо. Вона почала свою кар'єру в якості актриси, знявшись в 2002 році в Bo 'Selecta !. Жінці дісталася головна роль. Популярність Флек зросла після участі у різних шоу "Я знаменитість. Витягни мене звідси!", "СЕЙЧАС!" і Xtra Factor.

Флек покинула проект "Острів Любові" в грудні 2019 року, після того, як була заарештована за напад на свого хлопця. Жінка загинула за три тижні до початку судового процесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий DJ покінчила життя самогубством. Це сталося після розлучення з хлопцем.

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