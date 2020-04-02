Колишній коханець Собчак намагався покінчити життя самогубством: порізав вени і відправиться в психлікарню

Колишній коханець телеведучої Ксенії Собчак, мільйонер Умар Джабраїлов порізав собі вени в готелі "Ізмайлово Альфа", після чого був екстрено госпіталізований в одну з московських клінік.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, швидку викликав водій бізнесмена. Коли до Умара приїхали лікарі, він замотав рани рушником і заявив, що був у шоковому стані. Зазначається, що зараз бізнесмен перебуває під наглядом медиків, а потім його відправлять до психіатричної лікарні.

Ксенія Собчак і Умар Джабраїлов Фото: starhit.ru

До речі, Собчак у своєму Telegram-каналі "Кровавая барыня" також підтвердила спробу самогубства Джабраїлова.

Ксенія Собчак і Умар Джабраїлов Фото: kp.ru

"Умар Джабраїлов намагався накласти на себе руки тільки що", – написала телеведуча.

Нагадаємо, що у Джабраїлова і Собчак зав'язався роман на початку 2000-х років. Умар бувши старше на 23 роки, був буквально зачарований дотепною блондинкою. Він засипав Ксенію коштовностями і подарував їй нову БМВ. Тоді всі обговорювала їхню різницю у віці, сама ж Собчак нічого поганого в цьому не бачила.

Умар Джабраїлов і Ксенія Собчак Фото: kp.ru

"Умар був красенем, який розбивав серця: начитаний, освічений, ще й багатий, відомий. Чому ви відмовляєте мені в праві в мої 20 років закохатися в такого? Він що, жирний лисий муд*к з бородавкою, що ви мене підозрюєте в меркантильності? Я жила своє життя. Не тінню чужого блискучого життя, а безглуздого, гротескного, але свого. І ні краплі про це не шкодую", – говорила раніше у своїх соцмережах Собчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський режисер Костянтин Богомолов поскаржився, що його дружина, телеведуча Ксенія Собчак, ігнорує його в ліжку.

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