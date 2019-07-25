Колишній чоловік Собчак вперше вийшов у світ зі своєю новою дівчиною

Колишній чоловік скандальної російської телеведучої Ксенії Собчак, режисер Максим Віторган вперше офіційно вийшов у світ зі своєю новою дівчиною актрисою Ніно Нінідзе.

Артисти відвідали російську прем'єру картини "Give Me Liberty" в інституті "Стрілка", пише "СтарХит".

Ніно Нінідзе і Максим Віторган spletnik.ru

За словами очевидців, актори вели себе дуже скромно і намагалися не привертати уваги глядачів. Крім того, обидва цуралися камер.

Зазначимо, що раніше пара засвітилася на спільному відпочинку в Одесі.

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