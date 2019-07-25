Колишній чоловік Собчак вперше вийшов у світ зі своєю новою дівчиною

Колишній чоловік скандальної російської телеведучої Ксенії Собчак, режисер Максим Віторган вперше офіційно вийшов у світ зі своєю новою дівчиною актрисою Ніно Нінідзе.
Артисти відвідали російську прем'єру картини "Give Me Liberty" в інституті "Стрілка", пише "СтарХит".
Ніно Нінідзе і Максим Віторган
spletnik.ru
За словами очевидців, актори вели себе дуже скромно і намагалися не привертати уваги глядачів. Крім того, обидва цуралися камер.
Зазначимо, що раніше пара засвітилася на спільному відпочинку в Одесі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган офіційно розлучилися в березні 2019 року.
Уже в квітні щасливого Віторгана помітили в обіймах російської актриси Дарини Єкамасової.
Пізніше йому приписали стосунки з артисткою Агнією Кузнєцовою.
Також Собчак і Віторган перетнулися на світському заході на Кіпрі, викликавши підозри, ніби вони знову разом.
У відповідь на це Богомолов показав інтригуючий кадр із Собчак, підкресливши, що це "відповідь колишньому".
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