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Колишній чоловік Собчак вперше вийшов у світ зі своєю новою дівчиною

20.3т Читати матеріал російською

Колишній чоловік скандальної російської телеведучої Ксенії Собчак, режисер Максим Віторган вперше офіційно вийшов у світ зі своєю новою дівчиною актрисою Ніно Нінідзе.

Артисти відвідали російську прем'єру картини "Give Me Liberty" в інституті "Стрілка", пише "СтарХит".

Ніно Нінідзе і Максим Віторган

Ніно Нінідзе і Максим Віторган

spletnik.ru

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За словами очевидців, актори вели себе дуже скромно і намагалися не привертати уваги глядачів. Крім того, обидва цуралися камер.

Зазначимо, що раніше пара засвітилася на спільному відпочинку в Одесі.

Колишній чоловік Собчак вперше вийшов у світ зі своєю новою дівчиною

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Максим Віторган Ксенія Собчак
Місце
Росія
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