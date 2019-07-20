Колишній чоловік Ані Лорак засвітився в обіймах нової кралі

Колишній чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, з яким вона зі скандалом розлучилася після його публічної зради, схоже, зав'язав нові стосунки з симпатичною брюнеткою.
Судячи з Instagram Мурата, минулої ночі він давав жару в нічному клубі в компанії красивої брюнетки, екс української співачки виставив кілька сторіс разом з дівчиною.
Нова подруга Мурата
Багато хто подумав, що дівчина, то його новау кохана, адже вона не соромилася проявляти почуття до Мурата і охоче цілувала його на камеру, правда, тільки в щічку.
Ще не відомо, між ними лише дружні стосунки або це нова любов Мурата.
Тим часом, колишня дружина Мурата співачка Ані Лорак поки ділиться в мережі тільки знімками свого смачного сніданку.
А колишня коханка Мурата, яка і стала причиною його розлучення з Лорак, модель Яна Бєляєва вирушила зі своїм коханим в Норвегію.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Ані Лорак зі скандалом розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила майже 10 років в шлюбі.
Причиною розриву відносин стала зрада Мурата, яка потрапила на відео з молодою моделлю Яною Бєляєвої.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
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