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Колишній чоловік Ані Лорак засвітився в обіймах нової кралі

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Колишній чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, з яким вона зі скандалом розлучилася після його публічної зради, схоже, зав'язав нові стосунки з симпатичною брюнеткою.

Судячи з Instagram Мурата, минулої ночі він давав жару в нічному клубі в компанії красивої брюнетки, екс української співачки виставив кілька сторіс разом з дівчиною.

Нова подруга Мурата

Нова подруга Мурата

Колишній чоловік Ані Лорак засвітився в обіймах нової кралі
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Багато хто подумав, що дівчина, то його новау кохана, адже вона не соромилася проявляти почуття до Мурата і охоче цілувала його на камеру, правда, тільки в щічку.

Ще не відомо, між ними лише дружні стосунки або це нова любов Мурата.

Колишній чоловік Ані Лорак засвітився в обіймах нової кралі
Колишній чоловік Ані Лорак засвітився в обіймах нової кралі
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Тим часом, колишня дружина Мурата співачка Ані Лорак поки ділиться в мережі тільки знімками свого смачного сніданку.

😃 Have a good day!

Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

А колишня коханка Мурата, яка і стала причиною його розлучення з Лорак, модель Яна Бєляєва вирушила зі своїм коханим в Норвегію.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу
Місце
Україна Київ
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